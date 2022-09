https://sputniknews.com.tr/20220905/yuzuklerin-efendisi-dizisi-guc-yuzukleri-amazonun-rekorunu-kirdi-1060821603.html

Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri', Amazon'un rekorunu kırdı

Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri', Amazon'un rekorunu kırdı

Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi 'Güç Yüzükleri', yayın hayatına rekorla başladı. Diziyi Amazon'un hizmet verdiği 240 ülke ve bölgede ilk 24 saat içinde 25... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T15:47+0300

2022-09-05T15:47+0300

2022-09-05T15:47+0300

yaşam

house of the dragon

yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/0e/1058714548_0:0:907:511_1920x0_80_0_0_02ac61843e83b5f8b16774f0b0146217.jpg

Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri'yle birlikte ilk kez bir Prime Video içeriği için izlenme sayısı açıkladı. Amazon'un hizmet verdiği 240 ülke ve bölgede ilk 24 saat içinde diziyi 25 milyon kişi izledi. 'Güç Yüzükleri' böylece Prime Video tarihinin en büyük açılışını yaptı.Amazon, açıklamasında izlemeyi nasıl ölçtüğünü, yani bir izleyicinin bölümü izlemiş kabul edilmesi için ne kadarını izlediği bilgisini belirtmedi. 'Game of Thrones' dizisinin uzantısı olarak ekrana gelen 'House of the Dragon' ise ABD'de HBO Max dahil 10 milyon izleyici ile açılış yapmıştı.J.D. Payne ve Patrick McKay imzalı dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Daha önceden onay alan 2. sezonun prodüksiyonu yakında başlayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220826/house-of-the-dragon-hakkinda-1-milyondan-fazla-tweet-atildi-1060433034.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

house of the dragon, yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri