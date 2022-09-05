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Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri', Amazon'un rekorunu kırdı
Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri', Amazon'un rekorunu kırdı
Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi 'Güç Yüzükleri', yayın hayatına rekorla başladı. Diziyi Amazon'un hizmet verdiği 240 ülke ve bölgede ilk 24 saat içinde 25... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T15:47+0300
2022-09-05T15:47+0300
yaşam
house of the dragon
yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
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Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri'yle birlikte ilk kez bir Prime Video içeriği için izlenme sayısı açıkladı. Amazon'un hizmet verdiği 240 ülke ve bölgede ilk 24 saat içinde diziyi 25 milyon kişi izledi. 'Güç Yüzükleri' böylece Prime Video tarihinin en büyük açılışını yaptı.Amazon, açıklamasında izlemeyi nasıl ölçtüğünü, yani bir izleyicinin bölümü izlemiş kabul edilmesi için ne kadarını izlediği bilgisini belirtmedi. 'Game of Thrones' dizisinin uzantısı olarak ekrana gelen 'House of the Dragon' ise ABD'de HBO Max dahil 10 milyon izleyici ile açılış yapmıştı.J.D. Payne ve Patrick McKay imzalı dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Daha önceden onay alan 2. sezonun prodüksiyonu yakında başlayacak.
https://sputniknews.com.tr/20220826/house-of-the-dragon-hakkinda-1-milyondan-fazla-tweet-atildi-1060433034.html
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house of the dragon, yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri
house of the dragon, yüzüklerin efendisi: güç yüzükleri

Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri', Amazon'un rekorunu kırdı

15:47 05.09.2022
© Prime Video/Ben Rothstein'Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power'
'Yüzüklerin Efendisi: The Rings of Power' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Prime Video/Ben Rothstein
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Yüzüklerin Efendisi serisinin dizisi 'Güç Yüzükleri', yayın hayatına rekorla başladı. Diziyi Amazon'un hizmet verdiği 240 ülke ve bölgede ilk 24 saat içinde 25 milyon kişi izledi.
Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisi 'Güç Yüzükleri'yle birlikte ilk kez bir Prime Video içeriği için izlenme sayısı açıkladı. Amazon'un hizmet verdiği 240 ülke ve bölgede ilk 24 saat içinde diziyi 25 milyon kişi izledi. 'Güç Yüzükleri' böylece Prime Video tarihinin en büyük açılışını yaptı.
Amazon, açıklamasında izlemeyi nasıl ölçtüğünü, yani bir izleyicinin bölümü izlemiş kabul edilmesi için ne kadarını izlediği bilgisini belirtmedi. 'Game of Thrones' dizisinin uzantısı olarak ekrana gelen 'House of the Dragon' ise ABD'de HBO Max dahil 10 milyon izleyici ile açılış yapmıştı.
J.D. Payne ve Patrick McKay imzalı dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Daha önceden onay alan 2. sezonun prodüksiyonu yakında başlayacak.
House of the Dragon - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
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House of the Dragon hakkında 1 milyondan fazla tweet atıldı
26 Ağustos, 15:43
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