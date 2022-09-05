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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/putinden-ukraynadaki-operasyona-gonullu-katilan-vatandaslara-istihdam-garantisi-1060833717.html
Putin’den Ukrayna’daki operasyona gönüllü katılan vatandaşlara istihdam garantisi
Putin’den Ukrayna’daki operasyona gönüllü katılan vatandaşlara istihdam garantisi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılan Rusya vatandaşlarına istihdam garantisinin sağlanacağını belirtti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T20:50+0300
2022-09-05T20:50+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
operasyon
askeri operasyon
gönüllü
rusya
ukrayna
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Halihazırda Rusya’nın Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Acil Durumlar Bakanlığı’nın bölgesel idaresinde çalışan bir kişi seslenerek özel operasyona gönüllü olarak katılmak istediğini dile getirdi. Lakin mevcut yasalara göre bu kişi, iş yerinde uzun süreli izin alamıyor, operasyondan dönüşte de aynı pozisyonda çalışacağı garanti edilmiyor.Peskov, “Vladimir Putin, bu çalışana, hükümetin Rusya mevzuatındaki bu açığa dikkatini çekme ve bu tür olayların ortaya çıkması durumunda mevzuatı fiili duruma uygun hale getirme sözünü verdi” diye açıkladı.Kremlin Sözcüsü, mevzuata yapılacak değişikliklerin, gönüllülere, uzun izin olasılığı ve pozisyonu koruma gibi iş garantiler sağlaması gerektiğini söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-donbasstaki-trajedinin-sorumlusu-ukraynadaki-neo-nazi-rejimdir-1060816054.html
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vladimir putin, operasyon, askeri operasyon, gönüllü, rusya, ukrayna
vladimir putin, operasyon, askeri operasyon, gönüllü, rusya, ukrayna

Putin’den Ukrayna’daki operasyona gönüllü katılan vatandaşlara istihdam garantisi

20:50 05.09.2022
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Sputnik
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılan Rusya vatandaşlarına istihdam garantisinin sağlanacağını belirtti.
Halihazırda Rusya’nın Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Acil Durumlar Bakanlığı’nın bölgesel idaresinde çalışan bir kişi seslenerek özel operasyona gönüllü olarak katılmak istediğini dile getirdi. Lakin mevcut yasalara göre bu kişi, iş yerinde uzun süreli izin alamıyor, operasyondan dönüşte de aynı pozisyonda çalışacağı garanti edilmiyor.
Peskov, “Vladimir Putin, bu çalışana, hükümetin Rusya mevzuatındaki bu açığa dikkatini çekme ve bu tür olayların ortaya çıkması durumunda mevzuatı fiili duruma uygun hale getirme sözünü verdi” diye açıkladı.
Kremlin Sözcüsü, mevzuata yapılacak değişikliklerin, gönüllülere, uzun izin olasılığı ve pozisyonu koruma gibi iş garantiler sağlaması gerektiğini söyledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
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