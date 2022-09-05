https://sputniknews.com.tr/20220905/putinden-ukraynadaki-operasyona-gonullu-katilan-vatandaslara-istihdam-garantisi-1060833717.html

Putin’den Ukrayna’daki operasyona gönüllü katılan vatandaşlara istihdam garantisi

Putin’den Ukrayna’daki operasyona gönüllü katılan vatandaşlara istihdam garantisi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’daki özel askeri operasyona katılan Rusya vatandaşlarına istihdam garantisinin sağlanacağını belirtti. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

vladimir putin

operasyon

askeri operasyon

gönüllü

rusya

ukrayna

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Halihazırda Rusya’nın Petropavlovsk-Kamçatskiy şehrinde bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Acil Durumlar Bakanlığı’nın bölgesel idaresinde çalışan bir kişi seslenerek özel operasyona gönüllü olarak katılmak istediğini dile getirdi. Lakin mevcut yasalara göre bu kişi, iş yerinde uzun süreli izin alamıyor, operasyondan dönüşte de aynı pozisyonda çalışacağı garanti edilmiyor.Peskov, “Vladimir Putin, bu çalışana, hükümetin Rusya mevzuatındaki bu açığa dikkatini çekme ve bu tür olayların ortaya çıkması durumunda mevzuatı fiili duruma uygun hale getirme sözünü verdi” diye açıkladı.Kremlin Sözcüsü, mevzuata yapılacak değişikliklerin, gönüllülere, uzun izin olasılığı ve pozisyonu koruma gibi iş garantiler sağlaması gerektiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/putin-donbasstaki-trajedinin-sorumlusu-ukraynadaki-neo-nazi-rejimdir-1060816054.html

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vladimir putin, operasyon, askeri operasyon, gönüllü, rusya, ukrayna