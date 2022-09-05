https://sputniknews.com.tr/20220905/putinden-rusyada-yabanci-yazilimin-kullanim-kosullarini-belirleme-talimati--1060820057.html
Putin'den Rusya'da yabancı yazılımın kullanım koşullarını belirleme talimatı
Putin'den Rusya'da yabancı yazılımın kullanım koşullarını belirleme talimatı
Rusya lideri Vladimir Putin, hükümete ülke içinde yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmenin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T15:12+0300
2022-09-05T15:12+0300
2022-09-05T15:13+0300
dünya
rusya
vladimir putin
yazılım
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rus kullanıcılarının sözleşme yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin teklifleri 1 Ekim'e kadar sunması talimatını verdi. İlgili madde, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nin toplantısı sonrasında bugün Kremlin’in sitesinde yayınlanan talimatlar listesinde yer alıyor. Açıklamada, “Rusya Federasyonu Hükümeti, iyi niyetli Rus kullanıcılarının mevcut sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin özel koşulların belirlenmesi ile ilgili teklifleri sunmalı” ifadelerine yer verildi.
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rusya, vladimir putin, yazılım
rusya, vladimir putin, yazılım
Putin'den Rusya'da yabancı yazılımın kullanım koşullarını belirleme talimatı
15:12 05.09.2022 (güncellendi: 15:13 05.09.2022) Abone ol
Rusya lideri Vladimir Putin, hükümete ülke içinde yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmenin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin teklifleri 1 Ekim'e kadar sunması talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rus kullanıcılarının sözleşme yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin teklifleri 1 Ekim'e kadar sunması talimatını verdi.
İlgili madde, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nin toplantısı sonrasında bugün Kremlin’in sitesinde yayınlanan talimatlar listesinde yer alıyor.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Hükümeti, iyi niyetli Rus kullanıcılarının mevcut sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin özel koşulların belirlenmesi ile ilgili teklifleri sunmalı” ifadelerine yer verildi.