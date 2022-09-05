Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220905/putinden-rusyada-yabanci-yazilimin-kullanim-kosullarini-belirleme-talimati--1060820057.html
Putin'den Rusya'da yabancı yazılımın kullanım koşullarını belirleme talimatı
Putin'den Rusya'da yabancı yazılımın kullanım koşullarını belirleme talimatı
Rusya lideri Vladimir Putin, hükümete ülke içinde yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmenin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T15:12+0300
2022-09-05T15:13+0300
dünya
rusya
vladimir putin
yazılım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059981824_0:306:3073:2034_1920x0_80_0_0_aef5a937f429475840ca3eb21a555380.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rus kullanıcılarının sözleşme yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin teklifleri 1 Ekim'e kadar sunması talimatını verdi. İlgili madde, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nin toplantısı sonrasında bugün Kremlin’in sitesinde yayınlanan talimatlar listesinde yer alıyor. Açıklamada, “Rusya Federasyonu Hükümeti, iyi niyetli Rus kullanıcılarının mevcut sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin özel koşulların belirlenmesi ile ilgili teklifleri sunmalı” ifadelerine yer verildi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059981824_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_80150c71a6bf82cbdfac3b4da4717ac8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, yazılım
rusya, vladimir putin, yazılım

Putin'den Rusya'da yabancı yazılımın kullanım koşullarını belirleme talimatı

15:12 05.09.2022 (güncellendi: 15:13 05.09.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya lideri Vladimir Putin, hükümete ülke içinde yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmenin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin teklifleri 1 Ekim'e kadar sunması talimatı verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rus kullanıcılarının sözleşme yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin teklifleri 1 Ekim'e kadar sunması talimatını verdi.
İlgili madde, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nin toplantısı sonrasında bugün Kremlin’in sitesinde yayınlanan talimatlar listesinde yer alıyor.
Açıklamada, “Rusya Federasyonu Hükümeti, iyi niyetli Rus kullanıcılarının mevcut sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin özel koşulların belirlenmesi ile ilgili teklifleri sunmalı” ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала