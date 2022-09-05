https://sputniknews.com.tr/20220905/putinden-rusyada-yabanci-yazilimin-kullanim-kosullarini-belirleme-talimati--1060820057.html

Putin'den Rusya'da yabancı yazılımın kullanım koşullarını belirleme talimatı

Putin'den Rusya'da yabancı yazılımın kullanım koşullarını belirleme talimatı

Rusya lideri Vladimir Putin, hükümete ülke içinde yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmenin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T15:12+0300

2022-09-05T15:12+0300

2022-09-05T15:13+0300

dünya

rusya

vladimir putin

yazılım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/1059981824_0:306:3073:2034_1920x0_80_0_0_aef5a937f429475840ca3eb21a555380.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete Rus kullanıcılarının sözleşme yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin teklifleri 1 Ekim'e kadar sunması talimatını verdi. İlgili madde, Stratejik Kalkınma ve Ulusal Projeler Konseyi'nin toplantısı sonrasında bugün Kremlin’in sitesinde yayınlanan talimatlar listesinde yer alıyor. Açıklamada, “Rusya Federasyonu Hükümeti, iyi niyetli Rus kullanıcılarının mevcut sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesinin imkansız olduğu yabancı yazılımların kullanımına ilişkin özel koşulların belirlenmesi ile ilgili teklifleri sunmalı” ifadelerine yer verildi.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, yazılım