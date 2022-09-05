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Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T12:29+0300
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yaşam
istanbul
fırtına
deniz
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Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/meteoroloji-uyardi-ege-denizinde-firtina-bekleniyor-1060794861.html
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istanbul, fırtına, deniz
istanbul, fırtına, deniz

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

12:29 05.09.2022
© AAİstanbul, fırtına, deniz
İstanbul, fırtına, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.
Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.
Ege Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
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