https://sputniknews.com.tr/20220905/marmara-denizi-icin-firtina-uyarisi-1060812935.html

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T12:29+0300

2022-09-05T12:29+0300

2022-09-05T12:29+0300

yaşam

istanbul

fırtına

deniz

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Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220904/meteoroloji-uyardi-ege-denizinde-firtina-bekleniyor-1060794861.html

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