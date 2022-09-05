https://sputniknews.com.tr/20220905/marmara-denizi-icin-firtina-uyarisi-1060812935.html
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T12:29+0300
2022-09-05T12:29+0300
2022-09-05T12:29+0300
yaşam
istanbul
fırtına
deniz
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Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220904/meteoroloji-uyardi-ege-denizinde-firtina-bekleniyor-1060794861.html
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istanbul, fırtına, deniz
Marmara Denizi için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini duyurdu.
Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.