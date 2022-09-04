https://sputniknews.com.tr/20220904/meteoroloji-uyardi-ege-denizinde-firtina-bekleniyor-1060794861.html

Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T16:49+0300

2022-09-04T16:49+0300

2022-09-04T16:49+0300

yaşam

meteoroloji

ege denizi

fırtına

uyarı

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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Orta Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75 km/sa) yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 06.09.2022 Salı günü gece geç saatlerden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

ege denizi

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meteoroloji, ege denizi, fırtına, uyarı