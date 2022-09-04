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https://sputniknews.com.tr/20220904/meteoroloji-uyardi-ege-denizinde-firtina-bekleniyor-1060794861.html
Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T16:49+0300
2022-09-04T16:49+0300
yaşam
meteoroloji
ege denizi
fırtına
uyarı
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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Orta Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75 km/sa) yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 06.09.2022 Salı günü gece geç saatlerden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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meteoroloji, ege denizi, fırtına, uyarı
meteoroloji, ege denizi, fırtına, uyarı

Meteoroloji uyardı: Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

16:49 04.09.2022
© İHA / UĞUR ESEREge Denizi
Ege Denizi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© İHA / UĞUR ESER
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Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Orta Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75 km/sa) yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına (90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 06.09.2022 Salı günü gece geç saatlerden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz ulaşımında aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
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