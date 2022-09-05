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Karaköy'de tarihi binada yangın
Karaköy'de tarihi binada yangın
Beyoğlu Karaköy'de bulunan 5 katlı tarihi iş hanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangın itfaiye... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T21:22+0300
2022-09-05T21:22+0300
türkiye
karaköy
istanbul
yangın
tarihi bina
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Yangın, saat 17.00 sıralarında İstanbul'da Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Okçu Musa Caddesi'ndeki iş hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş hanı olarak kullanılan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle sokağın büyük bir kısmını dumanlar kapladı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, zabıta ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.Yangının çıktığı binada dükkanı bulunan esnaf Ümit Demir, "Bizim de bu binanın altında iş yerimiz var. Dumanları gördük, sonrasında alevler yükselmeye başladı. Biz hemen şalterleri falan indirdik. İtfaiye de kısa sürede geldi, müdahale etti ve kısa sürede söndü yangın. Burası tarihi bir bina. Bildiğim kadarıyla eskiden Rumlara ait olan bir bina burası. Ama şu an iş hanı ve içinde daireler de var. Orası dernek de olabilir tam olarak bilmiyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla içeride kimse yoktu, yaralı ya da ölü yok" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220904/almanyadaki-harz-daglarinda-orman-yangini-acil-durum-ilan-edildi-1060800566.html
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karaköy, istanbul, yangın, tarihi bina
karaköy, istanbul, yangın, tarihi bina

Karaköy'de tarihi binada yangın

21:22 05.09.2022
© İHABeyoğlu Karaköy'de bulunan 5 katlı tarihi iş hanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Beyoğlu Karaköy'de bulunan 5 katlı tarihi iş hanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© İHA
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Beyoğlu Karaköy'de bulunan 5 katlı tarihi iş hanının çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, saat 17.00 sıralarında İstanbul'da Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Okçu Musa Caddesi'ndeki hanında çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş hanı olarak kullanılan 5 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle sokağın büyük bir kısmını dumanlar kapladı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, zabıta ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.
Yangın ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri ise yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Yangının çıktığı binada dükkanı bulunan esnaf Ümit Demir, "Bizim de bu binanın altında iş yerimiz var. Dumanları gördük, sonrasında alevler yükselmeye başladı. Biz hemen şalterleri falan indirdik. İtfaiye de kısa sürede geldi, müdahale etti ve kısa sürede söndü yangın. Burası tarihi bir bina. Bildiğim kadarıyla eskiden Rumlara ait olan bir bina burası. Ama şu an iş hanı ve içinde daireler de var. Orası dernek de olabilir tam olarak bilmiyorum. Bizim bildiğimiz kadarıyla içeride kimse yoktu, yaralı ya da ölü yok" dedi.
Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yer alan Harz Dağları'nda dün başlayan orman yangının hızla büyümesinin ardından acil durum ilan edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
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