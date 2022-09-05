Kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat havada dehşeti yaşatan ABD'linin pilot lisansı yokmuş
12:14 05.09.2022 (güncellendi: 12:15 05.09.2022)
© AP Photo / Sergei GritsAlmatı- Uçak- Havalimanı
© AP Photo / Sergei Grits
ABD'de cumartesi günü kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat boyunca korku dolu anlar yaşatan kişinin pilot lisansı olmayan ve uçağı nasıl indireceğini dahi bilmeyen bir havalimanı çalışanı olduğu belirlendi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde cumartesi günü küçük bir uçağı kaçıran ve yakınlardaki bir Walmart alışveriş merkezinin üzerine düşürmekle tehdit edip yolculara beş saat büyük panik yaşatan ama iknalar sonrası uçağı bir tarlaya indiren Cory Wayne Patterson ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Gözaltında olan 29 yaşındaki Patterson'ın pilot lisansı olmadığı anlaşıldı.
The white on white crime!— Clay 'Critical Thinking Theory' Cane (@claycane) September 3, 2022
He was able to steal a PLANE, managed to get it in the AIR and threatened to crash the aircraft into the sacred ground of Walmart! https://t.co/yzRXIjootg
Tupelo Polisi şefi John Quoka, düzenlediği basın toplantısında, Patterson'ın havalimanında yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştığı, biraz da uçuş eğitiminin bulunduğunu ama uçağı nasıl indireceğini bilmediğini söyledi.
UPDATE: Cory Wayne Patterson, who stole a plane and flew it over northern #Mississippi after threatening to crash it into a #Walmart, faces charges of grand larceny and terroristic threats, authorities said Saturday. pic.twitter.com/2ODJw1nczD— BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 3, 2022
Quoka, Patterson'ın uçağı sağ salim indirdikten sonra Facebook hesabında bir mesaj paylaştığını ve "Üzgünüm. Aslında kimseye zarar vermek istemedim. Ailem ve kız kardeşimi çok seviyorum. Sizi suçunuz değil" dediğini de aktardı.