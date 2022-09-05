Türkiye
SON DAKİKA | Putin: Donbass’taki trajedinin sorumlusu Ukrayna’daki neo-Nazi rejimdir
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220905/kacirdigi-ucaktaki-yolculara-bes-saat-havada-dehseti-yasatan-abdlinin-pilot-lisansi-yokmus--1060811263.html
Kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat havada dehşeti yaşatan ABD'linin pilot lisansı yokmuş
Kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat havada dehşeti yaşatan ABD'linin pilot lisansı yokmuş
ABD'de cumartesi günü kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat boyunca korku dolu anlar yaşatan kişinin pilot lisansı olmayan ve uçağı nasıl indireceğini dahi... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T12:14+0300
2022-09-05T12:15+0300
dünya
abd
pilot
mississippi
avm
uçak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052705285_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_1cbbbf4a6767c9cdeb3568d776878500.jpg
ABD'nin Mississippi eyaletinde cumartesi günü küçük bir uçağı kaçıran ve yakınlardaki bir Walmart alışveriş merkezinin üzerine düşürmekle tehdit edip yolculara beş saat büyük panik yaşatan ama iknalar sonrası uçağı bir tarlaya indiren Cory Wayne Patterson ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltında olan 29 yaşındaki Patterson'ın pilot lisansı olmadığı anlaşıldı. Tupelo Polisi şefi John Quoka, düzenlediği basın toplantısında, Patterson'ın havalimanında yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştığı, biraz da uçuş eğitiminin bulunduğunu ama uçağı nasıl indireceğini bilmediğini söyledi. Quoka, Patterson'ın uçağı sağ salim indirdikten sonra Facebook hesabında bir mesaj paylaştığını ve "Üzgünüm. Aslında kimseye zarar vermek istemedim. Ailem ve kız kardeşimi çok seviyorum. Sizi suçunuz değil" dediğini de aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/abdde-ucak-kaciran-pilottan-alisveris-merkezine-carpma-tehdidi-1060775919.html
mississippi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052705285_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_bf5cd58ffba20b5ea0c867a66ac8a847.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, pilot, mississippi, avm, uçak
abd, pilot, mississippi, avm, uçak

Kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat havada dehşeti yaşatan ABD'linin pilot lisansı yokmuş

12:14 05.09.2022 (güncellendi: 12:15 05.09.2022)
© AP Photo / Sergei GritsAlmatı- Uçak- Havalimanı
Almatı- Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Abone olTelegram
ABD'de cumartesi günü kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat boyunca korku dolu anlar yaşatan kişinin pilot lisansı olmayan ve uçağı nasıl indireceğini dahi bilmeyen bir havalimanı çalışanı olduğu belirlendi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde cumartesi günü küçük bir uçağı kaçıran ve yakınlardaki bir Walmart alışveriş merkezinin üzerine düşürmekle tehdit edip yolculara beş saat büyük panik yaşatan ama iknalar sonrası uçağı bir tarlaya indiren Cory Wayne Patterson ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
Gözaltında olan 29 yaşındaki Patterson'ın pilot lisansı olmadığı anlaşıldı.
Tupelo Polisi şefi John Quoka, düzenlediği basın toplantısında, Patterson'ın havalimanında yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştığı, biraz da uçuş eğitiminin bulunduğunu ama uçağı nasıl indireceğini bilmediğini söyledi.
Quoka, Patterson'ın uçağı sağ salim indirdikten sonra Facebook hesabında bir mesaj paylaştığını ve "Üzgünüm. Aslında kimseye zarar vermek istemedim. Ailem ve kız kardeşimi çok seviyorum. Sizi suçunuz değil" dediğini de aktardı.
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
DÜNYA
ABD'de kaçırdığı uçağı alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulunan pilot gözaltına alındı
3 Eylül, 23:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала