https://sputniknews.com.tr/20220905/kacirdigi-ucaktaki-yolculara-bes-saat-havada-dehseti-yasatan-abdlinin-pilot-lisansi-yokmus--1060811263.html

Kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat havada dehşeti yaşatan ABD'linin pilot lisansı yokmuş

Kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat havada dehşeti yaşatan ABD'linin pilot lisansı yokmuş

ABD'de cumartesi günü kaçırdığı uçaktaki yolculara beş saat boyunca korku dolu anlar yaşatan kişinin pilot lisansı olmayan ve uçağı nasıl indireceğini dahi... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T12:14+0300

2022-09-05T12:14+0300

2022-09-05T12:15+0300

dünya

abd

pilot

mississippi

avm

uçak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0d/1052705285_0:202:3072:1930_1920x0_80_0_0_1cbbbf4a6767c9cdeb3568d776878500.jpg

ABD'nin Mississippi eyaletinde cumartesi günü küçük bir uçağı kaçıran ve yakınlardaki bir Walmart alışveriş merkezinin üzerine düşürmekle tehdit edip yolculara beş saat büyük panik yaşatan ama iknalar sonrası uçağı bir tarlaya indiren Cory Wayne Patterson ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gözaltında olan 29 yaşındaki Patterson'ın pilot lisansı olmadığı anlaşıldı. Tupelo Polisi şefi John Quoka, düzenlediği basın toplantısında, Patterson'ın havalimanında yakıt ikmal görevlisi olarak çalıştığı, biraz da uçuş eğitiminin bulunduğunu ama uçağı nasıl indireceğini bilmediğini söyledi. Quoka, Patterson'ın uçağı sağ salim indirdikten sonra Facebook hesabında bir mesaj paylaştığını ve "Üzgünüm. Aslında kimseye zarar vermek istemedim. Ailem ve kız kardeşimi çok seviyorum. Sizi suçunuz değil" dediğini de aktardı.

https://sputniknews.com.tr/20220903/abdde-ucak-kaciran-pilottan-alisveris-merkezine-carpma-tehdidi-1060775919.html

mississippi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, pilot, mississippi, avm, uçak