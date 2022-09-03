https://sputniknews.com.tr/20220903/abdde-ucak-kaciran-pilottan-alisveris-merkezine-carpma-tehdidi-1060775919.html

ABD'de kaçırdığı uçağı alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulunan pilot gözaltına alındı

ABD'de kaçırdığı uçağı alışveriş merkezine çarpma tehdidinde bulunan pilot gözaltına alındı

ABD'nin Mississippi eyaletinde küçük bir uçağı kaçıran şüpheli, güvenlik güçlerinin ihtarına, uçağı yakınlardaki büyük bir alışveriş merkezine çarpabileceği... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T23:17+0300

2022-09-03T23:17+0300

2022-09-03T23:24+0300

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Tupelo Polis Şefi John Quaka basın açıklamasında, Cory Wayne Patterson adlı şüphelinin bölgedeki havaalanından çift motorlu Beechcraft King Air 90 tipi uçağı kaçırdığını ve yakın bölgede bulunan Walmart mağazasına çarpacağını söyleyerek sivillere korku dolu anlar yaşattığını belirtti.Quaka, Patterson'la 911 hattı üzerinden irtibat kurulduğunu ve uzun bir ikna süreci sonunda pilotun, uçağı bir tarlaya indirdikten sonra gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.Polis Şefi, her ihtimale karşı alışveriş merkezini tamamen boşalttıklarını ve bölge halkını uyardıklarını bildirdi.Mississippi Valisi Tate Reeves, durumun herhangi bir can kaybı olmadan çözülmesinden memnuniyetini dile getirerek, 'durumu aşırı profesyonellikle yöneten' kolluk kuvvetlerine teşekkürlerini iletti.Polis, Patterson'ın havaalanında çalışan bir görevli olduğu, sabah mesai saatinden önce gelerek uçağı kaçırdığı bilgisini paylaştı.Büyük hırsızlık ve terör tehdidinde bulunmakla suçlanan pilotun federal suçlamalarla karşı karşıya kalabileceği kaydedildi.

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