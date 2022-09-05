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İran, Rusya'dan Su-35 tipi savaş uçakları almayı planlıyor
İran, Rusya'dan Su-35 tipi savaş uçakları almayı planlıyor
İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi, İran'ın Rusya'dan Sukhoi Su-35 tipi savaş uçakları satın almayı planladığını söyledi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T17:23+0300
2022-09-05T17:24+0300
savunma
rusya
iran
su-35
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İran Spor Bakanlığı bünyesindeki Borna haber ajansına demeç veren Vahidi, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'dan Su-35 almayı düşünüyor" dedi. Rusya'dan Su-30 avcı uçağı alımının gündemde olmadığını kaydeden Vahidi, "Gelecekte 5. nesil Su-35 avcı uçakları almayı umuyoruz" diye konuştu. Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya ve İran, ekonomilerini güçlendirecek önemli sektörlerde işbirliğini artırarak yaptırımlara karşı koymaya devam ediyor. 2016 yılında İran, Rusya'dan S-300 hava savunma sistemleri satın almıştı. 9 Ağustos'ta Rusya'ya yörüngeye bir İran uydusu göndermişti. ABD basını, Rusya'nın bu uyduyu Ukrayna'daki askeri hedefleri izlemek için kullanabileceğini öne sürmüş, İran makamları bu iddiaları reddetmişti. Son olarak geçen hafta Washington Post, İran'ın Rusya'ya 19 Ağustos'ta Mohajer-6 ve Shahed İHA'ları gönderdiğini öne sürmüştü. Haberi yalanlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Maalesef Washington Post, son derece çok sayıda yalan haber yayınlıyor. İran'la ilişkilerimize gelirsek, bunlar dinamik şekilde gelişiyor ve gelişmeye devam edecek" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20220830/peskov-rusyanin-irandan-iha-aldigini-yazan-washington-postu-yalanladi-1060566064.html
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rusya, iran, su-35
rusya, iran, su-35

İran, Rusya'dan Su-35 tipi savaş uçakları almayı planlıyor

17:23 05.09.2022 (güncellendi: 17:24 05.09.2022)
© Sputnik / Vladimir AstapkoviçRusya’nın hava araçları
Rusya’nın hava araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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İran Hava Kuvvetleri Komutanı Hamid Vahidi, İran'ın Rusya'dan Sukhoi Su-35 tipi savaş uçakları satın almayı planladığını söyledi.
İran Spor Bakanlığı bünyesindeki Borna haber ajansına demeç veren Vahidi, "Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Rusya'dan Su-35 almayı düşünüyor" dedi.
Rusya'dan Su-30 avcı uçağı alımının gündemde olmadığını kaydeden Vahidi, "Gelecekte 5. nesil Su-35 avcı uçakları almayı umuyoruz" diye konuştu.
Batılı ülkelerin yaptırımlarına maruz kalan Rusya ve İran, ekonomilerini güçlendirecek önemli sektörlerde işbirliğini artırarak yaptırımlara karşı koymaya devam ediyor.
2016 yılında İran, Rusya'dan S-300 hava savunma sistemleri satın almıştı.
9 Ağustos'ta Rusya'ya yörüngeye bir İran uydusu göndermişti. ABD basını, Rusya'nın bu uyduyu Ukrayna'daki askeri hedefleri izlemek için kullanabileceğini öne sürmüş, İran makamları bu iddiaları reddetmişti.
Son olarak geçen hafta Washington Post, İran'ın Rusya'ya 19 Ağustos'ta Mohajer-6 ve Shahed İHA'ları gönderdiğini öne sürmüştü.
Haberi yalanlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Maalesef Washington Post, son derece çok sayıda yalan haber yayınlıyor. İran'la ilişkilerimize gelirsek, bunlar dinamik şekilde gelişiyor ve gelişmeye devam edecek" demişti.
Rusya - İran - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2022
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Kremlin, Rusya'nın İran'dan İHA aldığını yazan Washington Post'u yalanladı
30 Ağustos, 13:12
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