https://sputniknews.com.tr/20220830/peskov-rusyanin-irandan-iha-aldigini-yazan-washington-postu-yalanladi-1060566064.html

Kremlin, Rusya'nın İran'dan İHA aldığını yazan Washington Post'u yalanladı

Kremlin, Rusya'nın İran'dan İHA aldığını yazan Washington Post'u yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington Post gazetesinde yayınlanan Rusya'nın İran'dan Ukrayna'da kullanmak için İHA satın aldığına dair haberin yalan... 30.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-30T13:12+0300

2022-08-30T13:12+0300

2022-08-30T13:43+0300

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dmitriy peskov

washington post

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Gazeteciler, bugünkü basın toplantısında Peskov'a İran'ın Rusya'ya 19 Ağustos'ta Mohajer-6 ve Shahed İHA'ları gönderdiği konusunda Washington Post'un öne sürdüğü iddiayı sordu. Peskov, "Maalesef Washington Post, son derece çok sayıda yalan haber yayınlıyor. İran'la ilişkilerimize gelirsek, bunlar dinamik şekilde gelişiyor ve gelişmeye devam edecek" dedi.'UAEA misyonunun Zaporojye NGS'ye gelmesini bekliyoruz' Peskov, bir soru üzerine, Rusya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunun Ukrayna ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Zaporojye Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) gideceğini umduğunu ve Batılı ülkelerin saldırıların durması Kiev üzerindeki nüfuzunu kullanması gerektiğini belirtti. Peskov, Rusya'nın uluslararası toplumun dikkatini santrale saldırarak büyük bir tehlike yaratan Ukraynalı askerlerin sorumsuz tutumlarına dikkat çekmeyi sürdüreceğini kaydetti. 'Avrupa'ya gaz tedarikinin önündeki tek engel teknolojik sorunlar' Rusya'nın Avrupa için güvenilir gaz tedarikçisi olmaya devam ettiğini belirten Peskov, Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatının önünde teknolojik sorunlar dışında hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki üç günlük bakım çalışması sonrası gaz tedarikinin yeniden başlayacağına dair garanti olup olmadığı sorusu üzerine Peskov, "Sevkiyatlara yaptırımların yol açtığı teknolojik sorunların dışında hiçbir şeyin engel olmadığına dair garantiler var. Rusya, tüm yükümlülüklerini yerine getirmeye önceden de hazırdı, şimdi de hazır" ifadelerini kullandı. 'Ukrayna'daki harekatın hedeflerine ulaşılacak' Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in kaybettikleri toprakları geri alacakları yönündeki iddiasına yanıt veren Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatının planlara uygun şekilde sürdüğünü ve tüm hedeflere ulaşılacağını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20220830/gazprom-fransaya-dogalgaz-tedarikini-kisti-1060564587.html

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