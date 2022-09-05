https://sputniknews.com.tr/20220905/ibbye-ait-fehime-sultan-ve-hatice-sultan-yalilari-hazineye-devredildi-1060828302.html
İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları Hazine'ye devredildi
İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları Hazine'ye devredildi
İBB'ye ait olan Beşiktaş Ortaköy’deki Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları ‘Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 8/1 kararı ile hazineye devredildi... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T18:23+0300
2022-09-05T18:23+0300
2022-09-05T18:29+0300
yalı
ekrem imamoğlu
türkiye
hazine
devir
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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Beşiktaş ve Ortaköy’de bulunan Hatice Sultan ile Fehime Sultan Yalıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinden alınarak hazineye devredildi. İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen ‘Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’ Toplantısındaki karar sonucu İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ülkü Şakalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğun Subaşı’nın da olduğu heyet komisyon kararının 8/1 oylama ile hazineye devredildiğini belirtti.İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Burası otel yapılmak adına yapılan sözleşmede sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde kimi zamanda Sayıştay’ın raporlarına girecek kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının koruma kurulları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uyarılmasına kadar mahkemenin tespitlerine kadar buradaki eksiklikler tarafımıza bildirilmiş. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki eksiklikleri ilgililere ifade etmek üzere sözleşmemizin yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin iptali, mülkün tarafımıza devredilmesi ile ilgili bir süreç başlattık” dedi.‘Bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır’Can Akın Çağlar, “Bugün yapılan toplantıda 2014 yılında kurulan sadece 6 aylık bu kurul yeniden canlandırılarak 1950 yılında burası kamu hazinesi, kamu maliyesine denilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 2014 yılında verilen bu mülk, bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.İBB Heyeti, yalıların hukuksuz bir şekilde hazineye devredildiğini belirterek, yargı mücadelesine devam edeceklerini belirtti.İmamoğlu: Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyizÖte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararından ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. İmamoğlu paylaşımında tepki göstererek,"Bugün İBB’nin milyarlarca lira değerindeki 2 mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma, hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhattap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220904/thyden-imamogluna-ibb-baskaninin-kanuna-karsi-gelmesi-soz-konusu-1060793934.html
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yalı, ekrem imamoğlu, hazine, devir, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yalı, ekrem imamoğlu, hazine, devir, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İBB'ye ait Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalıları Hazine'ye devredildi
18:23 05.09.2022 (güncellendi: 18:29 05.09.2022) Abone ol
İBB'ye ait olan Beşiktaş Ortaköy’deki Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları ‘Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’nun 8/1 kararı ile hazineye devredildi. Komisyon toplantısının ardından konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Çağlar, “İBB'ye 2014 yılında verilen bu mülk, bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır” dedi.
Beşiktaş ve Ortaköy’de bulunan Hatice Sultan ile Fehime Sultan Yalıların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinden alınarak hazineye devredildi. İstanbul Valiliği'nde gerçekleştirilen ‘Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu’ Toplantısındaki karar sonucu İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ülkü Şakalar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Doğun Subaşı’nın da olduğu heyet komisyon kararının 8/1 oylama ile hazineye devredildiğini belirtti.
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, “Burası otel yapılmak adına yapılan sözleşmede sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin denetiminde kimi zamanda Sayıştay’ın raporlarına girecek kadar Kültür ve Turizm Bakanlığının koruma kurulları tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uyarılmasına kadar mahkemenin tespitlerine kadar buradaki eksiklikler tarafımıza bildirilmiş. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki eksiklikleri ilgililere ifade etmek üzere sözleşmemizin yerine getirilmemesi üzerine sözleşmenin iptali, mülkün tarafımıza devredilmesi ile ilgili bir süreç başlattık” dedi.
‘Bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır’
Can Akın Çağlar, “Bugün yapılan toplantıda 2014 yılında kurulan sadece 6 aylık bu kurul yeniden canlandırılarak 1950 yılında burası kamu hazinesi, kamu maliyesine denilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne 2014 yılında verilen bu mülk, bugünkü kararla kamu hazinesine tescili amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.
İBB Heyeti, yalıların hukuksuz bir şekilde hazineye devredildiğini belirterek, yargı mücadelesine devam edeceklerini belirtti.
İmamoğlu: Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz
Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararından ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. İmamoğlu paylaşımında tepki göstererek,"Bugün İBB’nin milyarlarca lira değerindeki 2 mülküne daha merkezi idare tarafından el konuldu. Hem hukuk nezdinde iflas etmiş bir dayatma, hem de halk nezdinde iflas etmiş bir yönetim anlayışı ile bir kez daha muhattap olduk. Hukuki olarak sonuna kadar konunun takipçisiyiz" dedi.