https://sputniknews.com.tr/20220904/thyden-imamogluna-ibb-baskaninin-kanuna-karsi-gelmesi-soz-konusu-1060793934.html

THY'den 'yalı' yanıtı: İBB Başkanı'nın kanuna karşı gelmesi söz konusu

THY'den 'yalı' yanıtı: İBB Başkanı'nın kanuna karşı gelmesi söz konusu

THY, Ekrem İmamoğlu'nun "Hatice ve Fehime Sultan Yalıları’na el konulmak isteniyor" açıklamasıyla ilgili, "İBB Başkanı’nın kanuna ve kamu düzenine karşı... 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T16:20+0300

2022-09-04T16:20+0300

2022-09-04T16:36+0300

türk hava yolları (thy)

ekrem imamoğlu

türkiye

yalı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102943/65/1029436501_0:11:2902:1643_1920x0_80_0_0_5ba76e8acd2eb6d9c52641f5d84de71c.jpg

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarıyla ilgili iddialarına yazılı açıklama ile cevap verdi.THY, İmamoğlu'nun, 2009 yılından beri İBB ile yapılan sözleşme çerçevesinde THY, DO&CO İkram Hizmetleri A.Ş.'nin kiracısı olduğu Hatice ve Fehime Sultan yalıları ile ilgili, "Halkın malı olan yalılar, kim oldukları, ne oldukları, hangi aile mensubu oldukları belli olmayan kişilere peşkeş çekiliyor" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.‘Şirketimiz bu yükün altına girmiştir’THY, İmamoğlu'nun '3 yıl içinde restore edilecekti, 13 yıldır bitirilemedi' sözlerine ise, "2009 yılındaki kira sözleşmesine göre, yanmış ve yer yer yıkılmış vaziyetteki tarihi yalıların restorasyonunun 3 yıl içinde bitirilmesi ve işletmeye açılması gerektiği doğrudur. Ancak, otel olarak turizme kazandırılacak tarihi Yalıların ihtiyacını karşılayacak otopark kapasitesi bulunmadığı için Yalıların altına, deniz seviyesinin de altında ve İstanbul Boğazı'nın hemen yanında bir yer altı otoparkı yapılması İBB tarafından talep edilmiş, böylesine zor ve maliyetli bir iş, mülk sahibi kamu otoritesi tarafından Şirketimize yüklenmiş, 25 yıllık kira süresinin 31 yıla çıkartılması karşılığında Şirketimiz bu büyük yükün de altına girmiştir. Dolayısıyla, 3 yıl içinde hizmete açma yükümlülüğü ortadan kalkmıştır" açıklamasında bulundu.‘13 yılda 130 milyon ABD dolarına yakın bir yatırım yapılmıştır’İmamoğlu'nun '13 yıldır çürümeye terk edildi' sözlerine karşılık olarak ise, "Boğazın iki incisi ve kültür mirasımızın eşsiz iki örneği olan Yalılar, bu niteliklerine uygun şekilde yangın ve yıkıntılardan sonra elde kalan unsurları, uluslararası en iyi uygulama standartlarında korunarak ve aslına uygun şekilde rekonstrüksiyon çalışmaları yapılarak ilk günden beri ihya çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.THY'nin yazılı açıklaması şöyle devam etti:İBB ile THY görevlilerinin yalı tartışmasıÖte yandan, THY'nin 2009 yılında kiraladığı mülkiyeti İBB'ye ait olduğu belirtilen Ortaköy sahilindeki Fehime Sultan ve Hatice Sultan yalılarının önünde tartışması yaşandı. Yalıları denetlemek için Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gelen İBB genel sekreter yardımcıları ve meclis üyeleri ile THY'nin güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte yalılara girmek isteyen İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mahir Polat ve Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu ekip, THY'nin güvenlik görevlileri tarafından geri çevrildi. Girişlerine izin verilmeyen İBB ekibi, denetim izninin verilmemesine karşı tutanak tutarak, suç duyurusunda bulunacakları belirtti. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Kamu görevlileri içeri alınmıyor. Boğaziçi İmar, Boğaz'daki her türlü yasa dışı uygulamaya ilişkin, her an her dakika denetleme yapmakla görevli ve sorumlu birimimizdir. Kamu görevlilerine şu an burada görev yaptırılmıyor" dedi.‘Şantiye alanı defalarca basılmıştır’THY Güvenlik Müdürü Cihangir Koparan tarafından konuyla ilgili bir açıklama yaptı:

https://sputniknews.com.tr/20220903/imamoglu-hatice-ve-fehime-sultan-yalilarina-el-konulmak-isteniyor-1060760174.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türk hava yolları (thy), ekrem imamoğlu, yalı