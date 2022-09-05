https://sputniknews.com.tr/20220905/fransa-disisleri-bakani-turkiye-cografi-konumu-nedeniyle-bolgede-aktif-rol-oynuyor--1060814423.html

Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bölgede aktif rol oynuyor

Fransa Dışişleri Bakanı: Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bölgede aktif rol oynuyor

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ukrayna kriziyle ilgili olarak, Türkiye'nin coğrafi konumu dolayısıyla bölgede aktif ve olumlu rol oynadığını... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T13:09+0300

2022-09-05T13:09+0300

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fransa

ukrayna krizi

emmanuel macron

rusya

türkiye

ukrayna

catherine colonna

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Colonna, bugün Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi Fransız RTL radyosuna açıklamalarda bulundu. Gazeteci Amandine Begot'nun, Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nin hala endişe uyandırdığı ve Türkiye'nin arabuluculuk önerisinin nasıl karşılandığına ilişkin sorusuna Colonna, Türkiye'nin BM çabaları doğrultusunda bölgede olumlu mesajlar vermesinin mümkün olduğunu kaydetti. Türkiye ile temasta olduklarını, öğleden sonra Ankara'ya, oradan da İstanbul'a hareket edeceğini belirten Colonna, "Bütün bunlar hakkında konuşacağız, başka şeyler hakkında konuşacağız. Ancak Türkiye coğrafi konumu nedeniyle bölgede aktif rol oynuyor ve bunu yapabiliyor. Bunu olumlu görüyoruz" diye konuştu. Colonna, Türkiye'nin tahılların Ukrayna dışına ihracatına çözüm için gösterdiği çabalara işaret ederek, bu anlamda Türkiye'nin cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini aktardı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron'un Türkiye'ye ilişkin, "Rusya ile konuşmaya devam eden tek güç olmasını kim ister?" sözleri hatırlatılan Fransız Bakan, Macron'un sözlerinin Rusya'nın kendi içine kapanmasına izin verilmemesi anlamına geldiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20220901/macron-turkiyenin-rusya-ile-gorusmeye-devam-eden-tek-dunya-gucu-olmasini-kim-ister-1060676348.html

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fransa, emmanuel macron, rusya, türkiye, ukrayna, catherine colonna