https://sputniknews.com.tr/20220901/macron-turkiyenin-rusya-ile-gorusmeye-devam-eden-tek-dunya-gucu-olmasini-kim-ister-1060676348.html
Macron: Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister?
Macron: Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rusya ile diyaloğu sürdürme politikasını savunarak, Türkiye'nin Moskova ile... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T15:01+0300
2022-09-01T15:01+0300
2022-09-01T15:10+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna
emmanuel macron
türkiye
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Ukrayna krizi ve Türkiye ile olan gerilimli ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.Macron, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister?" ifadelerini kullandı.Paris'in Moskova ie diyaloğu sürdürmesini eleştiren ülkelere ithafen Macron, "Bizi güçsüz bırakacak hiçbir sahte ahlaka boyun eğmemeliyiz" değerlendirmesini yaptı.'Bir diplomatın görevi herkesle görüşmektir'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi sürdüreceğine işaret eden Macron, "Bir diplomatın görevi herkesle, özellikle de aynı fikirde olmadıklarımızla konuşmaktır. Dolayısıyla müttefiklerimizle koordineli olarak bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.Dünya güçlerinin 6 ayı geçen ihtilafı sona erdirmek için üzerinde müzakere edilmiş bir barış anlaşması için şimdiden hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Fransa lideri, zamanlama ve şartlar konusunda kararın Kiev'de olduğunu belirtti.'Barışa hazırlanmak için Rusya ile görüşmeye devam edeceğim'Macron, "Uzun bir savaşa hazırlanmalı, gerginliği önlemeli ve barışı hazırlamalıyız. Barışa hazırlanmak, birkaç gün önce yaptığım ve tekrar yapacağım üzere Rusya dahil tüm taraflarla görüşmek anlamına geliyor" diye konuştu.Fransa da dahil olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımların, ülkenin Rus kuvvetlerine karşı birçok uzmanın ve Rusya'nın öngördüğünden çok daha etkili bir şekilde direnmesine olanak sağladığını savunan Macron, muhtemel barış anlaşmasının Ukrayna'nın kaderine terk edileceği bir sırada imzalanak şekilde bir anlaşma olmaması gerektiğine dikkat çekti.Krizin başlarından bu yana sarf ettiği sözü yineleyen Macron, şunları söyledi: "Savaşa katılmıyoruz, istemiyoruz. Ancak Rusya'nın bu savaşı askeri anlamda, toprak kazanarak ve aynı zamanda uluslararası düzenin ve değerlerimizin yenilgisini sağlayarak kazanmasına izin veremeyiz."'Avrupa'nın bu savaşla bölünmesine izin vermemeliyiz'Fransa lideri, "Avrupa'nın bu savaşla bölünmesine izin vermemeliyiz. Avrupa'nın birliği anahtardır. Avrupa'nın bölünmesi, Rusya'nın yürüttüğü savaşın amaçlarından biriydi" diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20220901/rusyanin-ankara-buyukelcisi-yerhov-turkiye-baris-icin-umut-1060660049.html
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fransa, rusya, ukrayna, emmanuel macron, türkiye
Macron: Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister?
15:01 01.09.2022 (güncellendi: 15:10 01.09.2022) Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki askeri harekatın ardından Rusya ile diyaloğu sürdürme politikasını savunarak, Türkiye'nin Moskova ile görüşen tek güç olmaması ve üzerinde müzakere edilmiş bir barış için şimdiden hazırlıkların yapılması gerektiğini söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda Ukrayna krizi ve Türkiye ile olan gerilimli ilişkilere dair değerlendirmede bulundu.
Macron, yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü olmasını kim ister?" ifadelerini kullandı.
Paris'in Moskova ie diyaloğu sürdürmesini eleştiren ülkelere ithafen Macron, "Bizi güçsüz bırakacak hiçbir sahte ahlaka boyun eğmemeliyiz" değerlendirmesini yaptı.
'Bir diplomatın görevi herkesle görüşmektir'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeyi sürdüreceğine işaret eden Macron, "Bir diplomatın görevi herkesle, özellikle de aynı fikirde olmadıklarımızla konuşmaktır. Dolayısıyla müttefiklerimizle koordineli olarak bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Dünya güçlerinin 6 ayı geçen ihtilafı sona erdirmek için üzerinde müzakere edilmiş bir barış anlaşması için şimdiden hazırlanmaları gerektiğini vurgulayan Fransa lideri, zamanlama ve şartlar konusunda kararın Kiev'de olduğunu belirtti.
'Barışa hazırlanmak için Rusya ile görüşmeye devam edeceğim'
Macron, "Uzun bir savaşa hazırlanmalı, gerginliği önlemeli ve barışı hazırlamalıyız. Barışa hazırlanmak, birkaç gün önce yaptığım ve tekrar yapacağım üzere Rusya dahil tüm taraflarla görüşmek anlamına geliyor" diye konuştu.
Fransa da dahil olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sunduğu askeri yardımların, ülkenin Rus kuvvetlerine karşı birçok uzmanın ve Rusya'nın öngördüğünden çok daha etkili bir şekilde direnmesine olanak sağladığını savunan Macron, muhtemel barış anlaşmasının Ukrayna'nın kaderine terk edileceği bir sırada imzalanak şekilde bir anlaşma olmaması gerektiğine dikkat çekti.
Krizin başlarından bu yana sarf ettiği sözü yineleyen Macron, şunları söyledi: "Savaşa katılmıyoruz, istemiyoruz. Ancak Rusya'nın bu savaşı askeri anlamda, toprak kazanarak ve aynı zamanda uluslararası düzenin ve değerlerimizin yenilgisini sağlayarak kazanmasına izin veremeyiz."
'Avrupa'nın bu savaşla bölünmesine izin vermemeliyiz'
Fransa lideri, "Avrupa'nın bu savaşla bölünmesine izin vermemeliyiz. Avrupa'nın birliği anahtardır. Avrupa'nın bölünmesi, Rusya'nın yürüttüğü savaşın amaçlarından biriydi" diye ekledi.