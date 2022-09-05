https://sputniknews.com.tr/20220905/cumhurbaskani-erdogan-balkan-turuna-cikiyor-1060806920.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan Balkan turuna çıkacak. Ziyaretlerin gündemi; ikili ilişkiler, bölgesel barış ve... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T09:44+0300

2022-09-05T09:44+0300

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politika

türkiye

recep tayyip erdoğan

balkan

balkan ülkeleri

bosna hersek

sırbistan

hırvatistan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6-8 Eylül tarihleri arasında Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı ziyaret edecek.İlk durak Bosna-Hersek olacak. Erdoğan'ın önceki ziyaretlerde olduğu gibi Devlet Başkanlık Konseyi'nin 3 üyesi ile bir araya gelmesi ön görülüyor.TRT Haber'in aktardığı habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkan turunun bir diğer önemli gündem maddesi de ekonomi olacak. Bölge ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için atılacak adımlar değerlendirilecek.İkili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında önemli ikili anlaşmaların imzalanması da ön görülüyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üç ülkeyi ziyaretinde kalabalık bir iş insanı heyeti de eşlik edecek. İş konseyi toplantıları gerçekleştirilecek.Karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin arttırılması için atılacak adımlar görüşülecek.

https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-teknofest-ulkemizin-gelecegine-farkli-bir-ufuk-cizgisi-1060762167.html

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bosna hersek

sırbistan

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türkiye, recep tayyip erdoğan, balkan, balkan ülkeleri, bosna hersek, sırbistan, hırvatistan