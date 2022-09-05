https://sputniknews.com.tr/20220905/cinden-dunyanin-ilk-solunabilir-kovid-19-asisina-onay-1060816287.html

Çin'den dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısına onay

Çin'den dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısına onay

Çin'in ilaç düzenleyici kurumları, CanSino Biologics'in ürettiği dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısını onayladı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T14:08+0300

2022-09-05T14:08+0300

2022-09-05T14:31+0300

koronavirüs

çin

solunum

aşı

onay

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Tientsin merkezli CanSino Biologics şirketi, solunabilir Kovid-19 aşısına Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden destekleyici doz olarak acil kullanım yetkisi aldığını Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na bildirdi.Duyurunun ardından bugün şirketin hisse fiyatları yüzde 14 yükseldikten sonra günü açılışa kıyasla yüzde 7 artışla kapattı.Nebulizatör aracılığıyla solunacakCanSino, kas içi iğnelerden daha kolay saklanabilir ve uygulanabilir olan iğnesiz aşının nebulizatör aracılığıyla verileceğini söyledi. Nebulizatör, katı veya sıvı formdaki ilaçları buhar haline getirip solunum yoluna veren medikal cihazlara deniliyor. CanSino'nun açıklamasında, "Aşı ilgili devlet kurumları tarafından satın alınır ve kullanılırsa, bu onay şirket performansı üzerinde olumlu etkiye sahip olacak" denildi. Ancak adenovirüs vektörlü aşının ne zaman halkın kullanımına sunulacağına dair ayrıntı verilmedi.Henüz yeni aşının etkinliği hakkında kamuya açık doğrulanmış veya hakemlerce gözden geçirilmiş veri bulunmuyor.Pek çok ülke solunabilir aşı geliştiriyorKüba, Kanada ve ABD dahil birçok ülkede solunabilir Kovid-19 aşılarıyla ilgili klinik deneyler yapılıyor.Çin'den yabancı aşıya geçit yokEkonomiyi aksatma pahasına sıfır Kovid politikası uygulayan tek gelişmiş ülke konumundaki Çin, 2020'den bu yana yerel olarak üretilen 8 enjekte edilebilir aşıyı onayladı. Ancak Batı'nın diğer aşı türlerine kıyasla daha iyi etkinlik oranlarına sahip olduğunu iddia ettiği, BioNTech/Pfizer veya Moderna'nın ürettiği mRNA bazlı olanlar dahil herhangi bir yabancı aşıya henüz yeşil ışık yakmadı.Son olarak güneyin teknoloji merkezi, 18 milyondan fazla nüfuslu Shenzhen'de yeni vakalar saptanması üzerine haftasonunda şehrin çoğu yerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Güneybatı metropolisi Çengdu'da 21 milyondan fazla insan pazartesiden çarşambaya kadar toplu testlerden geçiriliyor.Bugün Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'de 3.4 milyardan fazla doz Kovid aşısı yapıldığını söyledi, ama aşılanan nüfusun yüzdesi hakkında ayrıntı vermedi.

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