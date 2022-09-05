https://sputniknews.com.tr/20220905/cinden-dunyanin-ilk-solunabilir-kovid-19-asisina-onay-1060816287.html
Çin'den dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısına onay
Çin'den dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısına onay
Çin'in ilaç düzenleyici kurumları, CanSino Biologics'in ürettiği dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısını onayladı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T14:08+0300
2022-09-05T14:08+0300
2022-09-05T14:31+0300
koronavirüs
çin
solunum
aşı
onay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050779403_29:0:740:400_1920x0_80_0_0_1ae32ef4dc8c12f0e0c2f947b80f243b.jpg
Tientsin merkezli CanSino Biologics şirketi, solunabilir Kovid-19 aşısına Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden destekleyici doz olarak acil kullanım yetkisi aldığını Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na bildirdi.Duyurunun ardından bugün şirketin hisse fiyatları yüzde 14 yükseldikten sonra günü açılışa kıyasla yüzde 7 artışla kapattı.Nebulizatör aracılığıyla solunacakCanSino, kas içi iğnelerden daha kolay saklanabilir ve uygulanabilir olan iğnesiz aşının nebulizatör aracılığıyla verileceğini söyledi. Nebulizatör, katı veya sıvı formdaki ilaçları buhar haline getirip solunum yoluna veren medikal cihazlara deniliyor. CanSino'nun açıklamasında, "Aşı ilgili devlet kurumları tarafından satın alınır ve kullanılırsa, bu onay şirket performansı üzerinde olumlu etkiye sahip olacak" denildi. Ancak adenovirüs vektörlü aşının ne zaman halkın kullanımına sunulacağına dair ayrıntı verilmedi.Henüz yeni aşının etkinliği hakkında kamuya açık doğrulanmış veya hakemlerce gözden geçirilmiş veri bulunmuyor.Pek çok ülke solunabilir aşı geliştiriyorKüba, Kanada ve ABD dahil birçok ülkede solunabilir Kovid-19 aşılarıyla ilgili klinik deneyler yapılıyor.Çin'den yabancı aşıya geçit yokEkonomiyi aksatma pahasına sıfır Kovid politikası uygulayan tek gelişmiş ülke konumundaki Çin, 2020'den bu yana yerel olarak üretilen 8 enjekte edilebilir aşıyı onayladı. Ancak Batı'nın diğer aşı türlerine kıyasla daha iyi etkinlik oranlarına sahip olduğunu iddia ettiği, BioNTech/Pfizer veya Moderna'nın ürettiği mRNA bazlı olanlar dahil herhangi bir yabancı aşıya henüz yeşil ışık yakmadı.Son olarak güneyin teknoloji merkezi, 18 milyondan fazla nüfuslu Shenzhen'de yeni vakalar saptanması üzerine haftasonunda şehrin çoğu yerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Güneybatı metropolisi Çengdu'da 21 milyondan fazla insan pazartesiden çarşambaya kadar toplu testlerden geçiriliyor.Bugün Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'de 3.4 milyardan fazla doz Kovid aşısı yapıldığını söyledi, ama aşılanan nüfusun yüzdesi hakkında ayrıntı vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20211114/dunyada-ilk-solunum-yoluyla-asilama-1050779428.html
https://sputniknews.com.tr/20220826/modernadan-pfizer-bionteche-patent-davasi-mrna-teknolojimizi-kopyaladilar-1060441705.html
https://sputniknews.com.tr/20220127/dort-profesorden-sahine-biontech-mektubu-toplu-asilamada-kullanilabilecegi-izleniminde-degiliz--1053203193.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1050779403_161:0:694:400_1920x0_80_0_0_1113c698f7b9d367ebef018fbfe90301.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, solunum, aşı, onay
Çin'den dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısına onay
14:08 05.09.2022 (güncellendi: 14:31 05.09.2022) Abone ol
Çin'in ilaç düzenleyici kurumları, CanSino Biologics'in ürettiği dünyanın ilk solunabilir Kovid-19 aşısını onayladı.
Tientsin merkezli CanSino Biologics şirketi, solunabilir Kovid-19 aşısına Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden destekleyici doz olarak acil kullanım yetkisi aldığını Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası'na bildirdi.
Duyurunun ardından bugün şirketin hisse fiyatları yüzde 14 yükseldikten sonra günü açılışa kıyasla yüzde 7 artışla kapattı.
Nebulizatör aracılığıyla solunacak
CanSino, kas içi iğnelerden daha kolay saklanabilir ve uygulanabilir olan iğnesiz aşının nebulizatör aracılığıyla verileceğini söyledi. Nebulizatör, katı veya sıvı formdaki ilaçları buhar haline getirip solunum yoluna veren medikal cihazlara deniliyor.
CanSino'nun açıklamasında, "Aşı ilgili devlet kurumları tarafından satın alınır ve kullanılırsa, bu onay şirket performansı üzerinde olumlu etkiye sahip olacak" denildi. Ancak adenovirüs vektörlü aşının ne zaman halkın kullanımına sunulacağına dair ayrıntı verilmedi.
Henüz yeni aşının etkinliği hakkında kamuya açık doğrulanmış veya hakemlerce gözden geçirilmiş veri bulunmuyor.
Pek çok ülke solunabilir aşı geliştiriyor
Küba, Kanada ve ABD dahil birçok ülkede solunabilir Kovid-19 aşılarıyla ilgili klinik deneyler yapılıyor.
Çin'den yabancı aşıya geçit yok
Ekonomiyi aksatma pahasına sıfır Kovid politikası uygulayan tek gelişmiş ülke konumundaki Çin, 2020'den bu yana yerel olarak üretilen 8 enjekte edilebilir aşıyı onayladı. Ancak Batı'nın diğer aşı türlerine kıyasla daha iyi etkinlik oranlarına sahip olduğunu iddia ettiği, BioNTech/Pfizer veya Moderna'nın ürettiği mRNA bazlı olanlar dahil herhangi bir yabancı aşıya henüz yeşil ışık yakmadı.
Son olarak güneyin teknoloji merkezi, 18 milyondan fazla nüfuslu Shenzhen'de yeni vakalar saptanması üzerine haftasonunda şehrin çoğu yerinde sokağa çıkma yasağı uygulandı. Güneybatı metropolisi Çengdu'da 21 milyondan fazla insan pazartesiden çarşambaya kadar toplu testlerden geçiriliyor.
Bugün Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin'de 3.4 milyardan fazla doz Kovid aşısı yapıldığını söyledi, ama aşılanan nüfusun yüzdesi hakkında ayrıntı vermedi.