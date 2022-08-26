https://sputniknews.com.tr/20220826/modernadan-pfizer-bionteche-patent-davasi-mrna-teknolojimizi-kopyaladilar-1060441705.html

Moderna'dan Pfizer-BioNTech'e patent davası: 'mRNA teknolojimizi kopyaladılar'

Moderna'dan Pfizer-BioNTech'e patent davası: 'mRNA teknolojimizi kopyaladılar'

ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, Kovid-19 aşısının geliştirildiği sırada kullanılan mRNA teknolojisinin patentinin kendisine ait olduğunu söyleyerek... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T19:48+0300

2022-08-26T19:48+0300

2022-08-26T19:50+0300

koronavirüs

biontech

pfizer

moderna

dava

patent

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ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, mRNA teknolojisinin patentinin kendisine ait olduğunu iddia etti. Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'a patent ihlali iddiasında bulunarak dava açan Moderna, Pfizer-BioNTech'in, Moderna'nın 2010 ve 2016 yılları arasında patentini aldığı mRNA teknolojisini, Kovid-19 aşısının geliştirilmesi sırasında kopyaladıklarını iddia etti.‘Pfizer ve BioNTech, Moderna'nın izni olmadan bu teknolojiyi kopyaladı’Moderna tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:Moderna, ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Bölge Mahkemesi'nde ve Almanya'daki Düsseldorf Bölge Mahkemesi'nde tutar belirtmeden tazminat davası açıldığını söyledi. Moderna CEO'su Stephane Bancel yaptığı açıklamada, "Bu davaları, öncülüğünü yaptığımız, geliştirmeye milyarlarca dolar yatırım yaptığımız ve Kovid-19 pandemisinden on yıllar önce patentini aldığımız yenilikçi mRNA teknoloji platformunu korumak için açıyoruz" dedi.Moderna Hukuk Direktörü Shannon Thyme Klinger ise, "Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın buluşlarını yasa dışı bir şekilde kopyaladığını ve bunları izinsiz kullanmaya devam ettiklerini düşünüyoruz. Moderna, yoksul ülkeler dışında, Pfizer ve BioNTech'in Moderna'nın patentli teknolojilerini kullanmaya devam etmesini telafi etmesini bekliyor" şeklinde konuştu.Tazminat talep etmeyeceğini söylemiştiSalgının başlarında adil küresel erişim taahhüdüyle tutarlı olarak Moderna, özellikle düşük ve orta gelirli ülkeler için başka firmaların kendi Kovid-19 aşılarını geliştirmelerine yardımcı olmak için Kovid-19 patentlerini uygulamayacağını söylemişti. Ancak Mart 2022'de Moderna, Pfizer ve BioNTech gibi şirketlerin fikri mülkiyet haklarına saygı duymasını beklediğini belirtmişti. Öte yandan firma, 8 Mart 2022'den önceki herhangi bir faaliyet için tazminat talep etmeyeceğini söyledi:Başka şirketler de dava açmıştıABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Kovid-19 aşısı için önce Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech'e, bir hafta sonra ise Moderna'ya acil kullanım izni vermişti. Öte yandan, Pfizer ve BioNTech ortaklığının patentleri ihlal ettiğini söyleyen CureVac şirketi de Temmuz ayında Almanya'da BioNTech'e dava açmıştı. BioNTech konuyla ilgili olarak, çalışmalarının orijinal olduğunu belirten bir açıklama yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220625/pfizer-biontech-omicrona-karsi-daha-etkili-asi-gelistirdik-1057941596.html

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biontech , pfizer, moderna, dava, patent