https://sputniknews.com.tr/20220905/borsa-haftaya-rekorla-basladi-1060808976.html

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa haftaya rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,98 artarak haftaya 3.254,38 puan ile rekor seviyeden başladı. 05.09.2022, Sputnik Türkiye

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,63 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 3.254,38 puan ile tarihi zirvesini gördü.Bankacılık endeksi yüzde 1,74 ve holding endeksi yüzde 1,41 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran bankacılık oldu.BIST 100 endeksi cuma günü yüzde 2,55 artarak 3.222,74 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, haftalık bazda da yüzde 2,44 değer kazandı.Bugün ayrıca yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde perakende satışların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.300 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20220905/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060806659.html

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