https://sputniknews.com.tr/20220905/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060806659.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 18.22 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.07 TL’de yer alıyor. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T09:26+0300
2022-09-05T09:26+0300
2022-09-05T09:26+0300
ekonomi
dolar
euro
altın
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Dolar yeni haftaya 18.22 seviyelerinde başladı.Euro ise 18.07 TL'den işlem görüyor.Çeyrek altın ne kadar?Altının ons fiyatı 1712 dolar civarında seyrediyor.İç piyasada gram altın 1002 lira, çeyrek altın 1659 lira, cumhuriyet altını 6 bin 828 liradan satılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220902/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1060711885.html
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dolar, euro, altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 18.22 TL seviyesinde başladı. Euro/TL ise 18.07 TL’de yer alıyor.
Dolar yeni haftaya 18.22 seviyelerinde başladı.
Euro ise 18.07 TL'den işlem görüyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Altının ons fiyatı 1712 dolar civarında seyrediyor.
İç piyasada gram altın 1002 lira, çeyrek altın 1659 lira, cumhuriyet altını 6 bin 828 liradan satılıyor.