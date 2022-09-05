https://sputniknews.com.tr/20220905/borsa-gunu-rekorlarla-tamamladi-1060832325.html

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4.21 kazançla 3.358,37 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T19:57+0300

2022-09-05T19:57+0300

2022-09-05T19:57+0300

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135.62 puan artarken, toplam işlem hacmi 105.3 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 7.58, holding endeksi yüzde 3.97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8.46 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3.43 ile spor oldu.Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından küresel piyasaların yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını belirtti.Yarın veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri endeksi (PMI), Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.400 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.Avrupa borsaları İngiltere hariç düşüşle kapandıAvrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı.Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0.62 değer kaybederek 413.39 puana geriledi.Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2.22 düşerek 12.760,78 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1.2 değer kaybıyla 6.093,22 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2.01 gerileyerek 21.480,19 puana indi.İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0.09 artarak 7.287,43 puana çıktı.Avro/dolar paritesi TSİ 19.19 itibarıyla yüzde 0.19 değer kaybederek 0.993 seviyelerinden işlem gördü.Piyasalar, Rusya’dan Avrupa’ya Kuzey Akım boru hattıyla doğal gaz tedarikinin kesilmesine odaklandı.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in arzı keserek ve piyasaları manipüle ederek enerjiyi bir silah gibi kullandığını bildirdi.İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Liz Truss, ülkenin yeni başbakanı oldu.Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı.

https://sputniknews.com.tr/20220905/borsa-haftaya-rekorla-basladi-1060808976.html

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