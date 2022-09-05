https://sputniknews.com.tr/20220905/besiktasli-futbolculara-saldiran-taraftar-adliyeye-sevk-edildi-1060815633.html
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi
Ankara'da MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. adliyeye sevk edildi. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T13:26+0300
2022-09-05T13:26+0300
2022-09-05T13:30+0300
beşiktaş
türkiye
futbol
saldırı
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Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö. (20), korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı.Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220905/ankara-emniyet-mudurlugu-besiktasli-futbolculara-saldirida-bulunan-sahis-gozaltina-alindi-1060804517.html
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beşiktaş, futbol, saldırı
beşiktaş, futbol, saldırı
Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftar adliyeye sevk edildi
13:26 05.09.2022 (güncellendi: 13:30 05.09.2022) Abone ol
Ankara'da MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının ardından sahaya girip, Beşiktaşlı futbolculara tekmeyle saldıran Berkay Ö. adliyeye sevk edildi.
Eryaman Stadı'nda dün akşam oynanan MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü tribününden Berkay Ö. (20), korkulukların üzerinden yaklaşık 4 metreden sahaya atladı.
Güvenlik görevlilerinin peşinden koştuğu Berkay Ö., Beşiktaşlı futbolculara tekme ile saldırdı. Güvenlik görevlileri tarafından alandan uzaklaştırılan Berkay Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Berkay Ö., Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Berkay Ö., polisteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi.