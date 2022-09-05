https://sputniknews.com.tr/20220905/ankara-emniyet-mudurlugu-besiktasli-futbolculara-saldirida-bulunan-sahis-gozaltina-alindi-1060804517.html

Ankara Emniyet Müdürlüğü: Beşiktaşlı futbolculara saldırıda bulunan şahıs gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü: Beşiktaşlı futbolculara saldırıda bulunan şahıs gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T05:06+0300

2022-09-05T05:06+0300

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türkiye

beşiktaş

futbolcu

saldırı

emniyet

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

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beşiktaş, futbolcu, saldırı, emniyet