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https://sputniknews.com.tr/20220905/ankara-emniyet-mudurlugu-besiktasli-futbolculara-saldirida-bulunan-sahis-gozaltina-alindi-1060804517.html
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Beşiktaşlı futbolculara saldırıda bulunan şahıs gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü: Beşiktaşlı futbolculara saldırıda bulunan şahıs gözaltına alındı
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T05:06+0300
2022-09-05T05:06+0300
türkiye
beşiktaş
futbolcu
saldırı
emniyet
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
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beşiktaş, futbolcu, saldırı, emniyet
beşiktaş, futbolcu, saldırı, emniyet

Ankara Emniyet Müdürlüğü: Beşiktaşlı futbolculara saldırıda bulunan şahıs gözaltına alındı

05:06 05.09.2022
© AABeşiktaşlı futbolculara saldırı
Beşiktaşlı futbolculara saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© AA
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta, kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan şahsın gözaltına alınarak hakkında işlemler başlatıldığını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının sonunda sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara saldıran kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "4 Eylül Pazar günü Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ve Beşiktaş kale arkası tribününden saha içine atlayarak Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.
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