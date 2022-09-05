https://sputniknews.com.tr/20220905/belcikali-ekonomistin-iddiasi-gundem-oldu-halkin-yuzde-40i-yoksulluk-sinirinin-altina-dusecek-1060833163.html
Belçikalı ekonomistin iddiası gündem oldu: Halkın yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek
Belçikalı ekonomistin iddiası gündem oldu: Halkın yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek
Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant, enerji krizi nedeniyle Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini öne sürdü. 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T20:33+0300
2022-09-05T20:33+0300
2022-09-05T20:33+0300
avrupa'da enerji krizi
belçika
ekonomist
iddia
yoksulluk sınırı
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
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Belçika'da ünlü bir ekonomist tarafından yapılan analiz ülkede gündem oldu. Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant, katıldığı bir televizyon programında, enerji krizi nedeniyle Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini öne sürdü. Colmant, “İçinden geçtiğimiz enerji krizi Kovid krizinden çok daha büyük bir kriz. 2008'de borsayı yönetiyordum. Şimdilerde yaşananları gördükçe tıpkı 2008 yılında yaşanan derin krizin benzeri detaylar görüyorum ve aynı korkuyu yaşıyorum. Bu durumda sosyal devlet yaşayabilir mi” dedi.'Tespit yapmak yetmez, çözüm üretilmeli'Büyük bir sosyal faciaya doğru gidildiğini söyleyen Colmant, devletlerin vatandaşları için çözümler üretebileceğini belirterek, “2008 yılında nasıl bankalar kurtarıldı ise şimdi de benzer bir girişim halk için yapılmalı” dedi.Colmant, enerji fiyatlarına tavan fiyat konulması ve halkın mali bakımdan indirimler yoluyla desteklenmesinin bir çözüm getireceğini ifade etti.'Belçika'da çok sayıda iflas olacak'Mevcut enerji krizinin doğru yönetilmemesi durumunda ciddi sosyal tehlikelerin ortaya çıkabileceğini belirten Colmant, Belçika'da çok sayıda şirketin iflas edeceğini öne sürdü. Bu süreçte Belçika halkına gerekli desteğin sağlanmaması durumuna değinen Colmant, “Muhtemel dev bir sosyal facianın eşiğindeyiz. Böyle giderse Belçika halkının yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek” dedi.
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belçika, ekonomist, iddia, yoksulluk sınırı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
belçika, ekonomist, iddia, yoksulluk sınırı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Belçikalı ekonomistin iddiası gündem oldu: Halkın yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek
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Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant, enerji krizi nedeniyle Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini öne sürdü.
Belçika'da ünlü bir ekonomist tarafından yapılan analiz ülkede gündem oldu. Belçikalı ünlü ekonomist Bruno Colmant, katıldığı bir televizyon programında, enerji krizi nedeniyle Belçika halkının yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altına düşeceğini öne sürdü.
Colmant, “İçinden geçtiğimiz enerji krizi Kovid krizinden çok daha büyük bir kriz. 2008'de borsayı yönetiyordum. Şimdilerde yaşananları gördükçe tıpkı 2008 yılında yaşanan derin krizin benzeri detaylar görüyorum ve aynı korkuyu yaşıyorum. Bu durumda sosyal devlet yaşayabilir mi” dedi.
'Tespit yapmak yetmez, çözüm üretilmeli'
Büyük bir sosyal faciaya doğru gidildiğini söyleyen Colmant, devletlerin vatandaşları için çözümler üretebileceğini belirterek, “2008 yılında nasıl bankalar kurtarıldı ise şimdi de benzer bir girişim halk için yapılmalı” dedi.
Colmant, enerji fiyatlarına tavan fiyat konulması ve halkın mali bakımdan indirimler yoluyla desteklenmesinin bir çözüm getireceğini ifade etti.
'Belçika'da çok sayıda iflas olacak'
Mevcut enerji krizinin doğru yönetilmemesi durumunda ciddi sosyal tehlikelerin ortaya çıkabileceğini belirten Colmant, Belçika'da çok sayıda şirketin iflas edeceğini öne sürdü.
Bu süreçte Belçika halkına gerekli desteğin sağlanmaması durumuna değinen Colmant, “Muhtemel dev bir sosyal facianın eşiğindeyiz. Böyle giderse Belçika halkının yüzde 40'ı yoksulluk sınırının altına düşecek” dedi.