https://sputniknews.com.tr/20220905/alman-tuvalet-kagidi-ureticisi-enerji-maliyetlerindeki-artis-nedeniyle-iflas-basvurusunda-bulundu-1060829635.html

Alman tuvalet kağıdı üreticisi, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu

Alman tuvalet kağıdı üreticisi, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu

Almanya’da tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, ham madde ve enerji maliyetlerindeki keskin artışın sebep olduğu mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda... 05.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-05T18:58+0300

2022-09-05T18:58+0300

2022-09-05T18:58+0300

tuvalet kağıdı

avrupa'da enerji krizi

enerji

iflas

alman

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Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, iflas başvurusunda bulundu. Düsseldorf bölge mahkemesi tarafından Hakle'ye kayyum olarak atanan hukuk firması White & Case tarafından yapılan açıklamada, Hakle’nin son zamanlarda enerji, nakliye ve ham madde maliyetlerindeki artışı gıda, perakende ve ilaç sektörlerindeki müşterilere yeterince yansıtamadığı belirtildi.İflas davası devam ederken orta ölçekli şirketin ticari faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceği ve şirketin yeniden yapılandırılacağı belirtildi.Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen ürünleri üreten Hakle, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet başkenti Düsseldorf’da 220 kişiyi istihdam ediyor.Şirketin satışları 2020’de 80 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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tuvalet kağıdı, enerji, iflas, alman