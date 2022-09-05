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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220905/alman-tuvalet-kagidi-ureticisi-enerji-maliyetlerindeki-artis-nedeniyle-iflas-basvurusunda-bulundu-1060829635.html
Alman tuvalet kağıdı üreticisi, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu
Alman tuvalet kağıdı üreticisi, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu
Almanya’da tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, ham madde ve enerji maliyetlerindeki keskin artışın sebep olduğu mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda... 05.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-05T18:58+0300
2022-09-05T18:58+0300
tuvalet kağıdı
avrupa'da enerji krizi
enerji
iflas
alman
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Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, iflas başvurusunda bulundu. Düsseldorf bölge mahkemesi tarafından Hakle'ye kayyum olarak atanan hukuk firması White &amp; Case tarafından yapılan açıklamada, Hakle’nin son zamanlarda enerji, nakliye ve ham madde maliyetlerindeki artışı gıda, perakende ve ilaç sektörlerindeki müşterilere yeterince yansıtamadığı belirtildi.İflas davası devam ederken orta ölçekli şirketin ticari faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceği ve şirketin yeniden yapılandırılacağı belirtildi.Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen ürünleri üreten Hakle, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet başkenti Düsseldorf’da 220 kişiyi istihdam ediyor.Şirketin satışları 2020’de 80 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti.
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tuvalet kağıdı, enerji, iflas, alman
tuvalet kağıdı, enerji, iflas, alman

Alman tuvalet kağıdı üreticisi, enerji maliyetlerindeki artış nedeniyle iflas başvurusunda bulundu

18:58 05.09.2022
© PixabayTuvalet kağıdı
Tuvalet kağıdı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2022
© Pixabay
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Almanya’da tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, ham madde ve enerji maliyetlerindeki keskin artışın sebep olduğu mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Alman tuvalet kağıdı üreticisi Hakle, iflas başvurusunda bulundu. Düsseldorf bölge mahkemesi tarafından Hakle'ye kayyum olarak atanan hukuk firması White & Case tarafından yapılan açıklamada, Hakle’nin son zamanlarda enerji, nakliye ve ham madde maliyetlerindeki artışı gıda, perakende ve ilaç sektörlerindeki müşterilere yeterince yansıtamadığı belirtildi.
İflas davası devam ederken orta ölçekli şirketin ticari faaliyetlerini eksiksiz olarak sürdüreceği ve şirketin yeniden yapılandırılacağı belirtildi.
Tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi hijyen ürünleri üreten Hakle, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet başkenti Düsseldorf’da 220 kişiyi istihdam ediyor.
Şirketin satışları 2020’de 80 milyon euro olarak kayıtlara geçmişti.
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