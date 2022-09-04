https://sputniknews.com.tr/20220904/zonguldak-ve-duzcede-hortum-1060778557.html

Zonguldak ve Düzce'de hortum

Zonguldak ve Düzce'de hortum

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oluşan iki ayrı hortum cep telefonuyla görüntülendi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T03:34+0300

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türkiye

zonguldak

çaycuma

düzce

akçakoca

hortum

karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentin farklı yerlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Filyos beldesi sahilinde çıkan hortum cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Denizde bulunan geminin arkasında bir kaç dakika beliren hortum kayboldu.Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum ise kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortum yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.

https://sputniknews.com.tr/20220904/kastamonuda-sel-400-ev-ve-isyerini-su-basti-1060777946.html

türkiye

zonguldak

çaycuma

düzce

akçakoca

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zonguldak, çaycuma, düzce, akçakoca, hortum, karadeniz