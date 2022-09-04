https://sputniknews.com.tr/20220904/zonguldak-ve-duzcede-hortum-1060778557.html
Zonguldak ve Düzce'de hortum
Zonguldak ve Düzce'de hortum
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oluşan iki ayrı hortum cep telefonuyla görüntülendi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T03:34+0300
2022-09-04T03:34+0300
2022-09-04T03:34+0300
türkiye
zonguldak
çaycuma
düzce
akçakoca
hortum
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060778411_0:347:828:813_1920x0_80_0_0_c5bcbe38d01ab7385f0a58629f524ed6.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentin farklı yerlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Filyos beldesi sahilinde çıkan hortum cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Denizde bulunan geminin arkasında bir kaç dakika beliren hortum kayboldu.Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum ise kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortum yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20220904/kastamonuda-sel-400-ev-ve-isyerini-su-basti-1060777946.html
türkiye
zonguldak
çaycuma
düzce
akçakoca
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060778411_0:270:828:891_1920x0_80_0_0_56571b84b5649841a9a661e99fae444b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
zonguldak, çaycuma, düzce, akçakoca, hortum, karadeniz
zonguldak, çaycuma, düzce, akçakoca, hortum, karadeniz
Zonguldak ve Düzce'de hortum
Abone ol
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oluşan iki ayrı hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentin farklı yerlerinde şiddetli yağış etkili oldu.
Filyos beldesi sahilinde çıkan hortum cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Denizde bulunan geminin arkasında bir kaç dakika beliren hortum kayboldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum ise kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortum yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.