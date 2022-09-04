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Zonguldak ve Düzce'de hortum
Zonguldak ve Düzce'de hortum
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oluşan iki ayrı hortum cep telefonuyla görüntülendi. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
zonguldak
çaycuma
düzce
akçakoca
hortum
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentin farklı yerlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Filyos beldesi sahilinde çıkan hortum cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Denizde bulunan geminin arkasında bir kaç dakika beliren hortum kayboldu.Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum ise kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortum yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20220904/kastamonuda-sel-400-ev-ve-isyerini-su-basti-1060777946.html
türkiye
zonguldak
çaycuma
düzce
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zonguldak, çaycuma, düzce, akçakoca, hortum, karadeniz
zonguldak, çaycuma, düzce, akçakoca, hortum, karadeniz

Zonguldak ve Düzce'de hortum

03:34 04.09.2022
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞZonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oluşan iki ayrı hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oluşan iki ayrı hortum cep telefonuyla görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ
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Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Filyos sahilinde ve Düzce'nin Akçakoca ilçesinde oluşan iki ayrı hortum cep telefonuyla görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Zonguldak'ın da yer aldığı bazı illerde turuncu uyarı yapmasının ardından kentin farklı yerlerinde şiddetli yağış etkili oldu.
Filyos beldesi sahilinde çıkan hortum cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Denizde bulunan geminin arkasında bir kaç dakika beliren hortum kayboldu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen dev hortum ise kısa süreliğine tedirginliğe yol açtı. Denizde oluşan hortum yaklaşık 10 dakika etkili olduktan sonra kayboldu.
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