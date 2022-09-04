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Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk yenilgisini aldı
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk yenilgisini aldı
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü ise 75-75 berabere biten üçüncü maçında Gürcistan'a... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T22:30+0300
2022-09-04T22:55+0300
spor
türkiye a milli basketbol takımı
gürcistan
cedi osman
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A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu üçüncü maçında Gürcistan'la karşılaştı. Türkiye, iki kez uzatmaya giden mücadelede Gürcistan'a 88-83 yenildi.Taraftarları önünde oynanan maça hızlı başlayan Gürcistan, boyalı alanda bulduğu basketlerle 5. dakikaya 10-5 önde girdi. Savunmasını sertleştirerek rakibinin hızını kesen A Milli Takım, organize hücumlarla kaydettiği basketlerle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 25-19 önde bitirdi.İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Cedi Osman'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 12. dakikada farkı 10 sayıya (29-19) çıkardı. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve çok top kaybı yapan ay-yıldızlı takım karşısında 14-0'lık seri yakalayan Gürcistan, 19. dakikada 33-29 öne geçti. A Milli Takım bu periyotta sadece 8 sayı üretirken, Gürcistan soyunma odasına 36-33 önde gitti.Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, 25. dakikaya 43-41 Gürcistan'ın üstünlüğüyle devam edildi. Hücumda bir türlü ritim bulamayan ve savunmada da zaman zaman zorlanan A Milli Takım karşısında McFadden, Shermadini ve Andronikashvili ile etkili olan Gürcistan son periyoda da 53-49 önde girdi.Dördüncü periyoda Alperen Şengün, Melih Mahmutoğlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 33. dakikada skoru 55-55 yaptı. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam eden ve takımların birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandığı çekişmeli maçta son dakikaya 66-66 berabere girildi. Son dakikada Gürcistan yaptığı ilk hücumdan boş dönerken, A Milli Takım, Alperen Şengün'ün kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala 68-66 öne geçti. Daha sonra Gürcistan'ın yaptığı hücumda Mamukelashvili attığı basketle bitime 2 saniye kala skoru 68-68 yaptı. A Milli Takım son 2 saniyedeki hücumundan sayı çıkaramazken, normal süresi 68-68 berabere biten maç uzatmaya gitti.A Milli Takım'ın Sertaç Şanlı ve Cedi Osman ile sayı ürettiği, Gürcistan'ın da dış atışlardan McFadden ile karşılık verdiği ilk uzatma bölümü 75-75 berabere biterken, müsabakada ikinci uzatma bölümüne geçildi. İkinci uzatma bölümünde daha iyi bir performans sergileyen Gürcistan, salondan 88-83 galip ayrıldı.A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül Salı günü Belçika ile yapacak. Gürcistan ise dördüncü maçında aynı gün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
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türkiye a milli basketbol takımı, gürcistan, cedi osman
türkiye a milli basketbol takımı, gürcistan, cedi osman

Türkiye A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk yenilgisini aldı

22:30 04.09.2022 (güncellendi: 22:55 04.09.2022)
© AAA Milli Erkek Basketbol Takımı
A Milli Erkek Basketbol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AA
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A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda normal süresi 68-68, birinci uzatma bölümü ise 75-75 berabere biten üçüncü maçında Gürcistan'a ikinci uzatma bölümü sonunda 88-83 yenildi.
A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu üçüncü maçında Gürcistan'la karşılaştı. Türkiye, iki kez uzatmaya giden mücadelede Gürcistan'a 88-83 yenildi.
Taraftarları önünde oynanan maça hızlı başlayan Gürcistan, boyalı alanda bulduğu basketlerle 5. dakikaya 10-5 önde girdi. Savunmasını sertleştirerek rakibinin hızını kesen A Milli Takım, organize hücumlarla kaydettiği basketlerle üstünlüğü ele geçirdi ve ilk periyodu 25-19 önde bitirdi.
İkinci periyoda Sertaç Şanlı ve Cedi Osman'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 12. dakikada farkı 10 sayıya (29-19) çıkardı. Daha sonra yaptığı hücumları istediği gibi değerlendiremeyen ve çok top kaybı yapan ay-yıldızlı takım karşısında 14-0'lık seri yakalayan Gürcistan, 19. dakikada 33-29 öne geçti. A Milli Takım bu periyotta sadece 8 sayı üretirken, Gürcistan soyunma odasına 36-33 önde gitti.
Karşılaşmada ikinci yarının ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, 25. dakikaya 43-41 Gürcistan'ın üstünlüğüyle devam edildi. Hücumda bir türlü ritim bulamayan ve savunmada da zaman zaman zorlanan A Milli Takım karşısında McFadden, Shermadini ve Andronikashvili ile etkili olan Gürcistan son periyoda da 53-49 önde girdi.
Dördüncü periyoda Alperen Şengün, Melih Mahmutoğlu ve Furkan Korkmaz'ın basketleriyle başlayan A Milli Takım, 33. dakikada skoru 55-55 yaptı. Daha sonra karşılıklı basketlerle devam eden ve takımların birbirlerine üstünlük kurmakta zorlandığı çekişmeli maçta son dakikaya 66-66 berabere girildi. Son dakikada Gürcistan yaptığı ilk hücumdan boş dönerken, A Milli Takım, Alperen Şengün'ün kaydettiği basketle bitime 11 saniye kala 68-66 öne geçti. Daha sonra Gürcistan'ın yaptığı hücumda Mamukelashvili attığı basketle bitime 2 saniye kala skoru 68-68 yaptı. A Milli Takım son 2 saniyedeki hücumundan sayı çıkaramazken, normal süresi 68-68 berabere biten maç uzatmaya gitti.
A Milli Takım'ın Sertaç Şanlı ve Cedi Osman ile sayı ürettiği, Gürcistan'ın da dış atışlardan McFadden ile karşılık verdiği ilk uzatma bölümü 75-75 berabere biterken, müsabakada ikinci uzatma bölümüne geçildi. İkinci uzatma bölümünde daha iyi bir performans sergileyen Gürcistan, salondan 88-83 galip ayrıldı.
A Milli Takım, gruptaki dördüncü maçını 6 Eylül Salı günü Belçika ile yapacak. Gürcistan ise dördüncü maçında aynı gün Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
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