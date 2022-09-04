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https://sputniknews.com.tr/20220904/thy-bazi-yurt-disi-ucuslarini-durdurma-kararini-uzatti--1060789283.html
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T13:26+0300
2022-09-04T13:27+0300
yaşam
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.
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thy, rusya, ukrayna, yekaterinburg, minsk, soçi, rostov

THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

13:26 04.09.2022 (güncellendi: 13:27 04.09.2022)
© AATHY
THY - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© AA
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Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.
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