https://sputniknews.com.tr/20220904/thy-bazi-yurt-disi-ucuslarini-durdurma-kararini-uzatti--1060789283.html
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T13:26+0300
2022-09-04T13:26+0300
2022-09-04T13:27+0300
yaşam
thy
rusya
ukrayna
yekaterinburg
minsk
soçi
rostov
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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.
rusya
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
thy, rusya, ukrayna, yekaterinburg, minsk, soçi, rostov
thy, rusya, ukrayna, yekaterinburg, minsk, soçi, rostov
THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
13:26 04.09.2022 (güncellendi: 13:27 04.09.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın operasyonu nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "31 Ekim 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz" bilgisine yer verildi.