https://sputniknews.com.tr/20220904/samsungun-abddeki-kullanici-verileri-calindi-1060790127.html
Samsung'un ABD'deki kullanıcı verileri çalındı
Samsung'un ABD'deki kullanıcı verileri çalındı
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung temmuz ayında bir siber saldırıya uğradığını ve ABD'deki sunucuların etkilendiği saldırıda bazı kullanıcı... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T13:48+0300
2022-09-04T13:48+0300
2022-09-04T13:49+0300
yaşam
samsung
veri
korsan
hacker
abd
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Samsung müşterilerine siber saldırı ve çalınan verilere dair mektup yazdı. BloombergHT'den Hande Berktan'ın aktardığına göre söz konusu mektupta, “Değerli müşterilerimiz, Samsung’da güvenlik birinci önceliğimizdir. Sizlere Samsung’un yakın zamanda bilgilerinizi etkileyen bir siber güvenlik ihlalini keşfettiğini aktarmak için ulaşıyoruz. Temmuz ayının sonlarında yetkisiz bir üçüncü kişi, Samsung’un ABD sunucularından birtakım bilgileri ele geçirdi. Saldırı 4 Ağustos’ta fark edildi. Etkilenen sistemleri daha güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldık ve siber güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisindeyiz” ifadelerine yer verildi. Samsung’un ABD sunucularına gerçekleştirilen saldırıda, müşterilerin kredi kartı numaraları veya sosyal güvenlik numaraları gibi verilerin zarar görmediği, bunun yerine Samsung müşterilerinin isimleri, iletişim bilgileri, demografik bilgileri, doğum tarihleri ve ürün satın alma gibi verilerin çalınmış olabileceği belirtildi. Şirket, gerekli önlemleri aldığını ve herhangi bir cihazın tehlike altında olmadığını söyledi; ancak kullanıcıların şüpheli e-postalar ve faaliyetler konusunda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Samsung Sözcüsü Chris Langlois, yaşanan veri ihlalinde, demografik verilerin, pazarlama ve reklamcılık için kullanılan müşteri bilgilerinin içerdiğini söyledi ancak ele geçirilen bilgilerin detayına dair yorumda bulunmadı. Sözcü, kaç müşterinin etkilendiğini veya Samsung'un müşterileri bilgilendirmesinin neden bir aydan fazla sürdüğünü söylemedi.
https://sputniknews.com.tr/20220819/apple-guvenlik-acigi-konusunda-uyardi-cihazlarinizi-ele-gecirebilirler-1060120414.html
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samsung, veri, korsan, hacker, abd
samsung, veri, korsan, hacker, abd
Samsung'un ABD'deki kullanıcı verileri çalındı
13:48 04.09.2022 (güncellendi: 13:49 04.09.2022) Abone ol
Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung temmuz ayında bir siber saldırıya uğradığını ve ABD'deki sunucuların etkilendiği saldırıda bazı kullanıcı verilerinin çalınmış olabileceğini açıkladı.
Samsung müşterilerine siber saldırı ve çalınan verilere dair mektup yazdı. BloombergHT'den Hande Berktan'ın aktardığına göre söz konusu mektupta, “Değerli müşterilerimiz, Samsung’da güvenlik birinci önceliğimizdir. Sizlere Samsung’un yakın zamanda bilgilerinizi etkileyen bir siber güvenlik ihlalini keşfettiğini aktarmak için ulaşıyoruz. Temmuz ayının sonlarında yetkisiz bir üçüncü kişi, Samsung’un ABD sunucularından birtakım bilgileri ele geçirdi. Saldırı 4 Ağustos’ta fark edildi. Etkilenen sistemleri daha güvenli hale getirmek için gerekli önlemleri aldık ve siber güvenlik ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği içerisindeyiz” ifadelerine yer verildi.
Samsung’un ABD sunucularına gerçekleştirilen saldırıda, müşterilerin kredi kartı numaraları veya sosyal güvenlik numaraları gibi verilerin zarar görmediği, bunun yerine Samsung müşterilerinin isimleri, iletişim bilgileri, demografik bilgileri, doğum tarihleri ve ürün satın alma gibi verilerin çalınmış olabileceği belirtildi.
Şirket, gerekli önlemleri aldığını ve herhangi bir cihazın tehlike altında olmadığını söyledi; ancak kullanıcıların şüpheli e-postalar ve faaliyetler konusunda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Samsung Sözcüsü Chris Langlois, yaşanan veri ihlalinde, demografik verilerin, pazarlama ve reklamcılık için kullanılan müşteri bilgilerinin içerdiğini söyledi ancak ele geçirilen bilgilerin detayına dair yorumda bulunmadı. Sözcü, kaç müşterinin etkilendiğini veya Samsung'un müşterileri bilgilendirmesinin neden bir aydan fazla sürdüğünü söylemedi.