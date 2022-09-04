https://sputniknews.com.tr/20220904/minarelli-kumda-sifa-banyosu-yapiyorlar-doktordan-45-seans-tavsiyesi-1060789673.html
Mineralli kumda 'şifa' banyosu
Mineralli kumda 'şifa' banyosu
Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü dereye geleler, yağmur sularının volkanik dağdan getirmiş olduğu mineralli kumlarda şifa arıyor. Gelenler, eklem... 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T13:35+0300
2022-09-04T13:35+0300
2022-09-04T13:45+0300
kum
yaşam
banyo
eklem ve kas problemleri
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Erzurum'un Oltu ilçesindeki Söğütlü Dere'nin kumları eklem ağrıları, romatizmal hastalıklarından kurtulmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Oltulu Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, hastalarına 4-5 seans kumda banyo yapmalarını tavsiye ediyor:'Romatizmayı iyileştirdiğini duymuştum'Kocaeli'den memleketine gelen Sezgin Polat, "Daha önce duymuştum bu deredeki kumların ayaklardaki romatizmayı iyileştirdiğini duymuştum. İki gün aralıklarla üç seanstır geliyorum inanın çok faydalı, bu kum banyosunu tekrarlamak lazım buraya gelen ve Oltulu arkadaşlara tavsiye ediyorum, muhakkak kum banyosu yapsınlar diyorum" şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220831/sifali-olduguna-inaniliyor-baligin-kendisi-200-basinda-bulunan-otolit-tasinin-kilosu-1000-lira-1060606144.html
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kum, banyo, eklem ve kas problemleri
kum, banyo, eklem ve kas problemleri
Mineralli kumda 'şifa' banyosu
13:35 04.09.2022 (güncellendi: 13:45 04.09.2022) Abone ol
Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü dereye geleler, yağmur sularının volkanik dağdan getirmiş olduğu mineralli kumlarda şifa arıyor. Gelenler, eklem ağrılarından romatizma hastalıklarından kurtulmak için kum banyosu yaptıklarını söylüyor.
Erzurum'un Oltu ilçesindeki Söğütlü Dere'nin kumları eklem ağrıları, romatizmal hastalıklarından kurtulmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor.
Oltulu Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, hastalarına 4-5 seans kumda banyo yapmalarını tavsiye ediyor:
Volkanik bir dağın eteğindeki deredeki kumlar mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin. Özel bir dere. Bu derenin kumlarının çeşitli hastalıkları tedavi edici düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var. Özellikle volkanik dağ olan Kırdağ'ın eteğindeki Söğütlü dere. Buradaki kumlara mıknatısı tuttuk mu müthiş derecede metal toplanıyor, demir toplanıyor. O yüzden bu dereyi sağlık sorunlarına çözüm arayan herkese öneriyorum."
'Romatizmayı iyileştirdiğini duymuştum'
Kocaeli'den memleketine gelen Sezgin Polat, "Daha önce duymuştum bu deredeki kumların ayaklardaki romatizmayı iyileştirdiğini duymuştum. İki gün aralıklarla üç seanstır geliyorum inanın çok faydalı, bu kum banyosunu tekrarlamak lazım buraya gelen ve Oltulu arkadaşlara tavsiye ediyorum, muhakkak kum banyosu yapsınlar diyorum" şeklinde konuştu.