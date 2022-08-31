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https://sputniknews.com.tr/20220831/sifali-olduguna-inaniliyor-baligin-kendisi-200-basinda-bulunan-otolit-tasinin-kilosu-1000-lira-1060606144.html
'Şifalı' olduğuna inanılıyor: Balığın kendisi 200, başında bulunan otolit taşının kilosu 1000 lira
'Şifalı' olduğuna inanılıyor: Balığın kendisi 200, başında bulunan otolit taşının kilosu 1000 lira
Halk arasında böbrek taşını düşürdüğüne inanılan, karakulak balığının başındaki otolit taşının kilosu, tezgahlarda 1000 liradan satılıyor. 31.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-31T11:39+0300
2022-08-31T11:45+0300
balık
yaşam
şifa
taş
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Tezgahları çeşitlendiren balıklardan karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra başında şifalı olduğuna inanılan taş nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Kilosu 200 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor.Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 1000 liradan satışa sunuluyor.'Balık taşı' olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, alışveriş sitelerinde satılırken, aktarda ise tanesi 10 liradan alıcı buluyor.Balık familyaları içinde eşkina ailesi türündeki otolit taşının büyüklüğünden bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, "Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir. Bu konuda bilimsel araştırma yok. Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor. Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün otolitinin çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20210909/karakulak-baligina-buyuk-ragbet-basindaki-taslarin-sifali-olduguna-inaniliyor-1048755485.html
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balık, şifa, taş
balık, şifa, taş

'Şifalı' olduğuna inanılıyor: Balığın kendisi 200, başında bulunan otolit taşının kilosu 1000 lira

11:39 31.08.2022 (güncellendi: 11:45 31.08.2022)
© DHABalık başında bulunan otolit taşı
Balık başında bulunan otolit taşı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
© DHA
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Halk arasında böbrek taşını düşürdüğüne inanılan, karakulak balığının başındaki otolit taşının kilosu, tezgahlarda 1000 liradan satılıyor.
Tezgahları çeşitlendiren balıklardan karakulak, granyöz ve eşkina, lezzetinin yanı sıra başında şifalı olduğuna inanılan taş nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Kilosu 200 liraya satılan karakulak, lezzeti, iri kılçıklı olması ve başındaki taşın böbrek sancısına iyi geldiği düşüncesiyle en çok satılan türler arasında yer alıyor.
Eşkina, granyöz ve karakulak balığının baş bölümünde yer alan 2 otolit taşının kilosu ise 1000 liradan satışa sunuluyor.
'Balık taşı' olarak bilinen, mermer görünümündeki otolit taşı, alışveriş sitelerinde satılırken, aktarda ise tanesi 10 liradan alıcı buluyor.
© DHAAkdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirtti.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kemikli balıkların tamamında otolit olduğunu belirtti.
© DHA
Balık familyaları içinde eşkina ailesi türündeki otolit taşının büyüklüğünden bahseden Prof. Dr. Gökoğlu, "Geçmişten bu yana bilinen eşkina balıklarının otolitini çıkarıp, kurutup, havanda dövdükten sonra toz haline getirilip, limon sıkılarak tüketilmesinin böbrek taşına iyi geldiği bilinir. Bu konuda bilimsel araştırma yok. Beyaz renkli, tırnak büyüklüğünde balığın kemik yapısında bulunan taş, kalsiyum karbonattan oluşuyor. Böbrek taşını düşürdüğüne dair çok fazla söylem var. Böbrek taşını düşürmede kullanılan otolit, eşkina balığı otolitidir. Aynı familyadan olduğu için karakulak ve granyözün otolitinin çıkarılıp satılıp kullanıldığını görüyoruz" diye konuştu.
Karakulak balığına büyük rağbet - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2021
YAŞAM
Balık 70, kafasındaki taş 600 TL
9 Eylül 2021, 12:12
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