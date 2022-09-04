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Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi özel program dahilinde çalışmalarına başladı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T15:48+0300
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fenerbahçe
michy batshuayi
spor
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün akşam Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe günü izinli geçirirken, Belçikalı golcü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalışmalarına başladı.Salonda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.Belçikalı oyuncuya, atletik performans antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.
https://sputniknews.com.tr/20220902/fenerbahcenin-chealseaden-transfer-ettigi-batshuayi-istanbulda-1060730537.html
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fenerbahçe, michy batshuayi
fenerbahçe, michy batshuayi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı

15:48 04.09.2022 (güncellendi: 15:53 04.09.2022)
© İHAMichy Batshuayi
Michy Batshuayi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© İHA
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi özel program dahilinde çalışmalarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün akşam Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe günü izinli geçirirken, Belçikalı golcü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalışmalarına başladı.
Salonda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.
Belçikalı oyuncuya, atletik performans antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.
Fenerbahçe'nin Chealsea'den transfer ettiği Batshuayi İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
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Fenerbahçe'nin Chealsea'den transfer ettiği Batshuayi İstanbul'da
2 Eylül, 15:57
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