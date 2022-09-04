https://sputniknews.com.tr/20220904/fenerbahcenin-yeni-transferi-michy-batshuayi-calismalarina-basladi-1060793177.html

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi özel program dahilinde çalışmalarına başladı. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T15:48+0300

2022-09-04T15:48+0300

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fenerbahçe

michy batshuayi

spor

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün akşam Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe günü izinli geçirirken, Belçikalı golcü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalışmalarına başladı.Salonda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.Belçikalı oyuncuya, atletik performans antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.

https://sputniknews.com.tr/20220902/fenerbahcenin-chealseaden-transfer-ettigi-batshuayi-istanbulda-1060730537.html

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fenerbahçe, michy batshuayi