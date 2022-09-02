https://sputniknews.com.tr/20220902/fenerbahcenin-chealseaden-transfer-ettigi-batshuayi-istanbulda-1060730537.html

Fenerbahçe'nin Chealsea'den transfer ettiği Batshuayi İstanbul'da

Fenerbahçe'nin Chealsea'den transfer ettiği Batshuayi İstanbul'da

Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaştığını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-02T15:57+0300

2022-09-02T15:57+0300

2022-09-02T15:57+0300

spor

fenerbahçe

chelsea

futbol

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Sarı lacivertli kulüp, Michy Batshuayi transferi için Chelsea ile anlaştıklarını duyurdu.Kulüp hesabından yapılan açıklamada İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giyen Michy Batshuayi'nin sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a geldiği duyuruldu.Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 14 gol attı.Batshuayi İstanbul'da Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı.

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fenerbahçe, chelsea, futbol