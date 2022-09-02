Türkiye
SON DAKİKA | Ticaret Bakanı Muş: Bugüne kadar gerçekleşen en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20220902/fenerbahcenin-chealseaden-transfer-ettigi-batshuayi-istanbulda-1060730537.html
Fenerbahçe'nin Chealsea'den transfer ettiği Batshuayi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin Chealsea'den transfer ettiği Batshuayi İstanbul'da
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaştığını açıkladı. 02.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-02T15:57+0300
2022-09-02T15:57+0300
spor
fenerbahçe
chelsea
futbol
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060730390_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_78e23fb171885863111ffbc8f92ebebb.jpg
Sarı lacivertli kulüp, Michy Batshuayi transferi için Chelsea ile anlaştıklarını duyurdu.Kulüp hesabından yapılan açıklamada İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giyen Michy Batshuayi'nin sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a geldiği duyuruldu.Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 14 gol attı.Batshuayi İstanbul'da Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220831/adana-demirsporun-italyan-forveti-balotelli-siona-transfer-oldu-1060645071.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1060730390_0:0:2047:1535_1920x0_80_0_0_f8f9653124283d5b34b6fd60cac9ad42.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, chelsea, futbol
fenerbahçe, chelsea, futbol

Fenerbahçe'nin Chealsea'den transfer ettiği Batshuayi İstanbul'da

15:57 02.09.2022
© AFP 2022 / ETHAN MILLERFenerbahçe'nin Chealsea'den transfer ettiği Batshuayi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin Chealsea'den transfer ettiği Batshuayi İstanbul'da - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2022
© AFP 2022 / ETHAN MILLER
Abone olTelegram
Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin transferi için Chelsea ile anlaştığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp, Michy Batshuayi transferi için Chelsea ile anlaştıklarını duyurdu.
Kulüp hesabından yapılan açıklamada İngiltere Premier League takımlarından Chelsea'de forma giyen Michy Batshuayi'nin sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a geldiği duyuruldu.
Geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş formasıyla Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 28 yaşındaki Belçikalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda tüm kulvarlarda 42 maça çıktı ve 14 gol attı.

Batshuayi İstanbul'da

Belçikalı forvet Michy Batshuayi, İstanbul'a geldi.
İngiltere'den kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı'na inen 28 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanı çıkışında açıklama yapmayan Batshuayi, kendisini bekleyen araca binerek terminalden ayrıldı.
Mario Balotelli - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2022
SPOR
Adana Demirspor'un İtalyan forveti Balotelli, Sion'a transfer oldu
31 Ağustos, 23:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала