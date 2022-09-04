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https://sputniknews.com.tr/20220904/burdur-golu-sahili-mor-renge-burundu-1060788566.html
Burdur Gölü sahili mor renge büründü
Burdur Gölü sahili mor renge büründü
Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü'nde bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
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alg
yaşam
burdur gölü
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Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü. Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi. Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü, Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220810/tuz-golu-pembe-renge-burundu-1059757668.html
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alg, burdur gölü
alg, burdur gölü

Burdur Gölü sahili mor renge büründü

13:00 04.09.2022 (güncellendi: 13:08 04.09.2022)
© DHABurdur Gölü sahili
Burdur Gölü sahili - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2022
© DHA
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Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü'nde bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü.
Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü. Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.
Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi. Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü, Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.
Yine bu dönemde halo bakteriler ise fazla ürediği için gölün rengi pembe veya kırmızı renge bürünüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
MULTİMEDYA
Tuz Gölü pembe renge büründü
10 Ağustos, 14:44
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