https://sputniknews.com.tr/20220904/burdur-golu-sahili-mor-renge-burundu-1060788566.html
Burdur Gölü sahili mor renge büründü
Burdur Gölü sahili mor renge büründü
Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü'nde bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü. 04.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-04T13:00+0300
2022-09-04T13:00+0300
2022-09-04T13:08+0300
alg
yaşam
burdur gölü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060787835_0:2:1001:565_1920x0_80_0_0_f3cadc5b3652bb771f000435f410497f.jpg
Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü. Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi. Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü, Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220810/tuz-golu-pembe-renge-burundu-1059757668.html
burdur gölü
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/04/1060787835_122:0:877:566_1920x0_80_0_0_4faa18be8caa8e4dc344de7554f3a0c4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
alg, burdur gölü
Burdur Gölü sahili mor renge büründü
13:00 04.09.2022 (güncellendi: 13:08 04.09.2022) Abone ol
Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü'nde bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü.
Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü. Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.
Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi. Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü, Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.