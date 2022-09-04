https://sputniknews.com.tr/20220904/burdur-golu-sahili-mor-renge-burundu-1060788566.html

Burdur Gölü sahili mor renge büründü

Burdur Gölü sahili mor renge büründü

Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü'nde bu kez sahildeki kumların rengi mora döndü. 04.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-04T13:00+0300

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alg

yaşam

burdur gölü

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Temmuz ayı sonunda alg patlaması nedeniyle su rengi mavi, sarı ve yeşile dönen Burdur Gölü'nde, bu kez sahildeki kumların rengi mora büründü. Sıcak hava, kirlilik ve göl suyunda artan tuz oranı nedeniyle oluşan mor sülfür bakterilerinin renk değişimine yol açtığı belirlendi.Söz konusu bakterilerin herhangi bir zararının olmadığı bildirildi. Türkiye'nin 7. büyük gölü Burdur Gölü, Kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220810/tuz-golu-pembe-renge-burundu-1059757668.html

burdur gölü

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