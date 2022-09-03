https://sputniknews.com.tr/20220903/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-energodara-yonelik-saldirilari-itiraf-etti-1060752371.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T01:43+0300
2022-09-03T01:43+0300
2022-09-03T01:43+0300
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar’daki bölgeye saldırılar düzenlediğini itiraf etti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birliklerimiz tarafından Herson ve Energodar’daki yerleşim yerlerinde bulunan üç düşman topçu sisteminin nokta atışlarla imha edildiğini teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunu engellemek için Zaporojya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğine dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/zaporojye-askeri-sivil-yonetimi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-durdu-1060752115.html
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar’daki bölgeye saldırılar düzenlediğini itiraf etti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birliklerimiz tarafından Herson ve Energodar’daki yerleşim yerlerinde bulunan üç düşman topçu sisteminin nokta atışlarla imha edildiğini teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunu engellemek için Zaporojya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğine dikkat çekmişti.