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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220903/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-energodara-yonelik-saldirilari-itiraf-etti-1060752371.html
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T01:43+0300
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ukrayna krizi
zaporojye
zaporojskaya nükleer enerji santrali
santral
nükleer santral
saldırı
rusya
ukrayna
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar’daki bölgeye saldırılar düzenlediğini itiraf etti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birliklerimiz tarafından Herson ve Energodar’daki yerleşim yerlerinde bulunan üç düşman topçu sisteminin nokta atışlarla imha edildiğini teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunu engellemek için Zaporojya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğine dikkat çekmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/zaporojye-askeri-sivil-yonetimi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-durdu-1060752115.html
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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, santral, nükleer santral, saldırı, rusya, ukrayna
zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, santral, nükleer santral, saldırı, rusya, ukrayna

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti

01:43 03.09.2022
© SputnikZaporojya
Zaporojya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar’daki bölgeye saldırılar düzenlediğini itiraf etti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birliklerimiz tarafından Herson ve Energodar’daki yerleşim yerlerinde bulunan üç düşman topçu sisteminin nokta atışlarla imha edildiğini teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunu engellemek için Zaporojya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğine dikkat çekmişti.
Zaporojye Nükleer Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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