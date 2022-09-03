https://sputniknews.com.tr/20220903/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-energodara-yonelik-saldirilari-itiraf-etti-1060752371.html

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar'a yönelik saldırıları itiraf etti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T01:43+0300

2022-09-03T01:43+0300

2022-09-03T01:43+0300

ukrayna krizi

zaporojye

zaporojskaya nükleer enerji santrali

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nükleer santral

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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna birliklerinin Zaporojye Nükleer Santrali'nin bulunduğu Energodar’daki bölgeye saldırılar düzenlediğini itiraf etti.Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Birliklerimiz tarafından Herson ve Energodar’daki yerleşim yerlerinde bulunan üç düşman topçu sisteminin nokta atışlarla imha edildiğini teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) misyonunu engellemek için Zaporojya Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) yönelik provokasyonlarına devam ettiğine dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20220903/zaporojye-askeri-sivil-yonetimi-zaporojye-ngsye-yonelik-saldirilar-durdu-1060752115.html

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zaporojye, zaporojskaya nükleer enerji santrali, santral, nükleer santral, saldırı, rusya, ukrayna