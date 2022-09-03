https://sputniknews.com.tr/20220903/rusya-kiev-kimyasal-puskurtme-cihazlari-ile-donatilmis-bayraktar-ihalari-talep-etti-1060770248.html
Rusya: Kiev kimyasal püskürtme cihazları ile donatılmış Bayraktar İHA’ları talep etti
Rusya: Kiev kimyasal püskürtme cihazları ile donatılmış Bayraktar İHA’ları talep etti
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Kirillov, Kiev’in Bayraktar insansız hava araçları (İHA) üreticisinden kimyasal madde püskürtme cihazları ile donatılabilecek... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T21:07+0300
2022-09-03T21:07+0300
2022-09-03T21:08+0300
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bayraktar
rusya savunma bakanlığı
igor kirillov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Kiev’in Bayraktar İHA’larının üreticisinden kimyasal madde püskürtme cihazları ile donatılabilecek İHA’lar istediğine dair bilgiye sahip olduklarını söyledi.Kirillov, “Elimizde, Ukrayna'nın 15 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’deki Bayraktar insansız hava araçları üreticisinden, 20 litreden fazla kapasiteye sahip aerosol püskürtme sistemleri ve mekanizmaları ile donatma olasılığına ilişkin talebinde bulunduğuna dair teyit var” diye konuştu.Ukrayna'nın biyolojik silahların teslimatını ve kullanımını amaçlayan teknik ekipmanla donatılmış insansız hava araçları tedarikine olan ilgisinin özellikle endişe verici olduğunu vurgulayan Kirillov, Ukrayna'nın bu tür donanımları satın almak istemesinin nedenlerinin ise soru işaretleri bıraktığına dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20220903/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-silahli-kuvvetleri-zaporojya-ngsyi--ele-gecirmeye-calisti-1060763923.html
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rusya, kiev, iha, bayraktar, rusya savunma bakanlığı, igor kirillov
rusya, kiev, iha, bayraktar, rusya savunma bakanlığı, igor kirillov
Rusya: Kiev kimyasal püskürtme cihazları ile donatılmış Bayraktar İHA’ları talep etti
21:07 03.09.2022 (güncellendi: 21:08 03.09.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Kirillov, Kiev’in Bayraktar insansız hava araçları (İHA) üreticisinden kimyasal madde püskürtme cihazları ile donatılabilecek İHA talebinde bulunduğunu belirtti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, Kiev’in Bayraktar İHA’larının üreticisinden kimyasal madde püskürtme cihazları ile donatılabilecek İHA’lar istediğine dair bilgiye sahip olduklarını söyledi.
Kirillov, “Elimizde, Ukrayna'nın 15 Aralık 2021 tarihinde Türkiye’deki Bayraktar insansız hava araçları üreticisinden, 20 litreden fazla kapasiteye sahip aerosol püskürtme sistemleri ve mekanizmaları ile donatma olasılığına ilişkin talebinde bulunduğuna dair teyit var” diye konuştu.
Ukrayna'nın biyolojik silahların teslimatını ve kullanımını amaçlayan teknik ekipmanla donatılmış insansız hava araçları tedarikine olan ilgisinin özellikle endişe verici olduğunu vurgulayan Kirillov, Ukrayna'nın bu tür donanımları satın almak istemesinin nedenlerinin ise soru işaretleri bıraktığına dikkat çekti.