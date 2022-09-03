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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220903/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-silahli-kuvvetleri-zaporojya-ngsyi--ele-gecirmeye-calisti-1060763923.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojya NGS’yi ele geçirmeye çalıştı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojya NGS’yi ele geçirmeye çalıştı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin IAEA misyonunun Zaporojya Nükleer Güç Santrali’ne gelmesinin ardından burayı ele geçirmeye çalıştığını... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T16:30+0300
2022-09-03T16:30+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
rusya
ukrayna
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun Zaporojya Nükleer Güç Santrali’ndeki varlığına rağmen, santrali ele geçirme girişiminde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “2 Eylül akşamı, Moskova saatiyle 23:00 civarında, Özel Harekat Kuvvetleri ve yabancı paralı askerlerden oluşan 250'den fazla kişinin bulunduğu iki grup halindeki 42 adet sürat botu ve motorlu tekne ile Energodar ve Dneprorudniy bölgesindeki Kahovka rezervuarının kıyısına inmeye çalıştı” denildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait 4 adet Su-30 ve 2 adet Ka-52 helikopterinden oluşan hava grubunun 20 tekne ve botu imha ettiği, geri kalanının Ukrayna kıyılarına yönelerek geri döndükleri kaydedildi.Hava saldırılarının ardından Rus topçularının Vısşetarasovka ve Çervonodneprovka bölgeleri kıyısını ateş altına aldıkları, saldırı sonucunda 10’u yabancı paralı asker olmak üzere 47 militanın öldürüldüğü, 23’ünün de yaralandığı ifade edildi.
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rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna
rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojya NGS’yi ele geçirmeye çalıştı

16:30 03.09.2022
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin IAEA misyonunun Zaporojya Nükleer Güç Santrali’ne gelmesinin ardından burayı ele geçirmeye çalıştığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun Zaporojya Nükleer Güç Santrali’ndeki varlığına rağmen, santrali ele geçirme girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “2 Eylül akşamı, Moskova saatiyle 23:00 civarında, Özel Harekat Kuvvetleri ve yabancı paralı askerlerden oluşan 250'den fazla kişinin bulunduğu iki grup halindeki 42 adet sürat botu ve motorlu tekne ile Energodar ve Dneprorudniy bölgesindeki Kahovka rezervuarının kıyısına inmeye çalıştı” denildi.
Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait 4 adet Su-30 ve 2 adet Ka-52 helikopterinden oluşan hava grubunun 20 tekne ve botu imha ettiği, geri kalanının Ukrayna kıyılarına yönelerek geri döndükleri kaydedildi.
Hava saldırılarının ardından Rus topçularının Vısşetarasovka ve Çervonodneprovka bölgeleri kıyısını ateş altına aldıkları, saldırı sonucunda 10’u yabancı paralı asker olmak üzere 47 militanın öldürüldüğü, 23’ünün de yaralandığı ifade edildi.
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