https://sputniknews.com.tr/20220903/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-silahli-kuvvetleri-zaporojya-ngsyi--ele-gecirmeye-calisti-1060763923.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojya NGS’yi ele geçirmeye çalıştı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Zaporojya NGS’yi ele geçirmeye çalıştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin IAEA misyonunun Zaporojya Nükleer Güç Santrali’ne gelmesinin ardından burayı ele geçirmeye çalıştığını... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T16:30+0300

2022-09-03T16:30+0300

2022-09-03T16:30+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) misyonunun Zaporojya Nükleer Güç Santrali’ndeki varlığına rağmen, santrali ele geçirme girişiminde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “2 Eylül akşamı, Moskova saatiyle 23:00 civarında, Özel Harekat Kuvvetleri ve yabancı paralı askerlerden oluşan 250'den fazla kişinin bulunduğu iki grup halindeki 42 adet sürat botu ve motorlu tekne ile Energodar ve Dneprorudniy bölgesindeki Kahovka rezervuarının kıyısına inmeye çalıştı” denildi.Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait 4 adet Su-30 ve 2 adet Ka-52 helikopterinden oluşan hava grubunun 20 tekne ve botu imha ettiği, geri kalanının Ukrayna kıyılarına yönelerek geri döndükleri kaydedildi.Hava saldırılarının ardından Rus topçularının Vısşetarasovka ve Çervonodneprovka bölgeleri kıyısını ateş altına aldıkları, saldırı sonucunda 10’u yabancı paralı asker olmak üzere 47 militanın öldürüldüğü, 23’ünün de yaralandığı ifade edildi.

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