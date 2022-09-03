https://sputniknews.com.tr/20220903/rus-senator-puskov-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-en-cok-batili-politikacilari-sasirtti-1060757226.html
Rus senatör Puşkov: Rusya'ya yönelik yaptırımlar en çok Batılı politikacıları şaşırttı
Rus senatör Puşkov: Rusya'ya yönelik yaptırımlar en çok Batılı politikacıları şaşırttı
Rus senatör Puşkov, Alman Başbakan Olaf Scholz'un iddialarının aksine yaptırımların Moskova’yı değil Batılı liderleri şaşırttığını belirtti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T10:58+0300
2022-09-03T10:58+0300
2022-09-03T11:00+0300
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Rus senatör Aleksey Puşkov, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un “Kısıtlayıcı önlemler Rus yönetimini şaşırttı” şeklindeki paylaşımına Telegram kanalından yanıt verdi. Puşkov, “Almanya Başbakanı ne yazarsa yazsın, aslında en çok Batılılar şaşırdı. Obama’nın 2014'te hayalini kurduğu gibi Rus ekonomisini çökertmenin mümkün olmadığına şaşırdılar” ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin kısıtlamaların kendi ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olmasını beklemediklerini belirten Puşkov, Avrupa-Atlantik liderlerinin kendi eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını henüz tam olarak anlamadıklarını kaydetti. Rusya'ya yönelik daha fazla saldırı girişiminin Batı'nın durumunu daha da kötüleştireceğine vurgu yapan Rus senatör, "Ancak öyle görünüyor ki, Batı başkentlerinde sadece ekonomik savaşı düşünüyorlar, kendilerinin bunun kurbanları olacağı gerçeğini değil” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220903/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-energodara-yonelik-saldirilari-itiraf-etti-1060752371.html
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aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, rusya, ukrayna, batılı ülkeler, ekonomik kriz, yaptırım, ekonomik yaptırım
aleksey puşkov, rus senatör aleksey puşkov, rusya, ukrayna, batılı ülkeler, ekonomik kriz, yaptırım, ekonomik yaptırım
Rus senatör Puşkov: Rusya'ya yönelik yaptırımlar en çok Batılı politikacıları şaşırttı
10:58 03.09.2022 (güncellendi: 11:00 03.09.2022) Abone ol
Rus senatör Puşkov, Alman Başbakan Olaf Scholz'un iddialarının aksine yaptırımların Moskova’yı değil Batılı liderleri şaşırttığını belirtti.
Rus senatör Aleksey Puşkov, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un “Kısıtlayıcı önlemler Rus yönetimini şaşırttı” şeklindeki paylaşımına Telegram kanalından yanıt verdi. Puşkov, “Almanya Başbakanı ne yazarsa yazsın, aslında en çok Batılılar şaşırdı. Obama’nın 2014'te hayalini kurduğu gibi Rus ekonomisini çökertmenin mümkün olmadığına şaşırdılar” ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin kısıtlamaların kendi ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olmasını beklemediklerini belirten Puşkov, Avrupa-Atlantik liderlerinin kendi eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını henüz tam olarak anlamadıklarını kaydetti. Rusya'ya yönelik daha fazla saldırı girişiminin Batı'nın durumunu daha da kötüleştireceğine vurgu yapan Rus senatör, "Ancak öyle görünüyor ki, Batı başkentlerinde sadece ekonomik savaşı düşünüyorlar, kendilerinin bunun kurbanları olacağı gerçeğini değil” ifadelerine yer verdi.