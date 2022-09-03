https://sputniknews.com.tr/20220903/rus-senator-puskov-rusyaya-yonelik-yaptirimlar-en-cok-batili-politikacilari-sasirtti-1060757226.html

Rus senatör Puşkov: Rusya'ya yönelik yaptırımlar en çok Batılı politikacıları şaşırttı

Rus senatör Puşkov: Rusya'ya yönelik yaptırımlar en çok Batılı politikacıları şaşırttı

Rus senatör Puşkov, Alman Başbakan Olaf Scholz'un iddialarının aksine yaptırımların Moskova’yı değil Batılı liderleri şaşırttığını belirtti. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T10:58+0300

2022-09-03T10:58+0300

2022-09-03T11:00+0300

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Rus senatör Aleksey Puşkov, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un “Kısıtlayıcı önlemler Rus yönetimini şaşırttı” şeklindeki paylaşımına Telegram kanalından yanıt verdi. Puşkov, “Almanya Başbakanı ne yazarsa yazsın, aslında en çok Batılılar şaşırdı. Obama’nın 2014'te hayalini kurduğu gibi Rus ekonomisini çökertmenin mümkün olmadığına şaşırdılar” ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin kısıtlamaların kendi ekonomileri üzerinde yıkıcı bir etkisi olmasını beklemediklerini belirten Puşkov, Avrupa-Atlantik liderlerinin kendi eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını henüz tam olarak anlamadıklarını kaydetti. Rusya'ya yönelik daha fazla saldırı girişiminin Batı'nın durumunu daha da kötüleştireceğine vurgu yapan Rus senatör, "Ancak öyle görünüyor ki, Batı başkentlerinde sadece ekonomik savaşı düşünüyorlar, kendilerinin bunun kurbanları olacağı gerçeğini değil” ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220903/ukrayna-genelkurmay-baskanligi-energodara-yonelik-saldirilari-itiraf-etti-1060752371.html

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