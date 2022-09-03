https://sputniknews.com.tr/20220903/putin-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1060764294.html

Putin, Aliyev ile telefonda görüştü

Putin, Aliyev ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T16:36+0300

2022-09-03T16:36+0300

2022-09-03T16:36+0300

dünya

rusya

azerbaycan

ilham aliyev

vladimir putin

ermenistan

ekonomik ilişkiler

ulaşım

anlaşma

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefonda yaptıkları görüşmede, Güney Kafkasya'daki durumu ele aldıkları ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çektikleri belirtildi. Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güney Kafkasya'daki mevcut durum ayrıntılı olarak ele alındı” denildi.'Üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi'Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bölgede ekonomik ve ulaşım ilişkilerinin tesisine yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çekildiği vurgulanarak “Bu bağlamda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi” ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-1060759912.html

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rusya, azerbaycan, ilham aliyev, vladimir putin, ermenistan, ekonomik ilişkiler, ulaşım, anlaşma