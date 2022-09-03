Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220903/putin-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1060764294.html
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T16:36+0300
2022-09-03T16:36+0300
dünya
rusya
azerbaycan
ilham aliyev
vladimir putin
ermenistan
ekonomik ilişkiler
ulaşım
anlaşma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103152/85/1031528541_0:0:4528:2547_1920x0_80_0_0_eebea12083ee50ae4dacf370e2ce920d.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefonda yaptıkları görüşmede, Güney Kafkasya'daki durumu ele aldıkları ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çektikleri belirtildi. Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güney Kafkasya'daki mevcut durum ayrıntılı olarak ele alındı” denildi.'Üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi'Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bölgede ekonomik ve ulaşım ilişkilerinin tesisine yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çekildiği vurgulanarak “Bu bağlamda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-1060759912.html
rusya
azerbaycan
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103152/85/1031528541_310:0:4335:3019_1920x0_80_0_0_0997ead1b9f4101eab199f4537adb4b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, azerbaycan, ilham aliyev, vladimir putin, ermenistan, ekonomik ilişkiler, ulaşım, anlaşma
rusya, azerbaycan, ilham aliyev, vladimir putin, ermenistan, ekonomik ilişkiler, ulaşım, anlaşma

Putin, Aliyev ile telefonda görüştü

16:36 03.09.2022
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefonda yaptıkları görüşmede, Güney Kafkasya'daki durumu ele aldıkları ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çektikleri belirtildi. Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güney Kafkasya'daki mevcut durum ayrıntılı olarak ele alındı” denildi.

'Üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi'

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bölgede ekonomik ve ulaşım ilişkilerinin tesisine yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çekildiği vurgulanarak “Bu bağlamda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi” ifadelerine yer verildi.
Erdoğan-Putin 5 Ağustos Soçi Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
13:07
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала