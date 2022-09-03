https://sputniknews.com.tr/20220903/putin-aliyev-ile-telefonda-gorustu-1060764294.html
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T16:36+0300
2022-09-03T16:36+0300
2022-09-03T16:36+0300
dünya
rusya
azerbaycan
ilham aliyev
vladimir putin
ermenistan
ekonomik ilişkiler
ulaşım
anlaşma
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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefonda yaptıkları görüşmede, Güney Kafkasya'daki durumu ele aldıkları ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çektikleri belirtildi. Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güney Kafkasya'daki mevcut durum ayrıntılı olarak ele alındı” denildi.'Üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi'Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bölgede ekonomik ve ulaşım ilişkilerinin tesisine yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çekildiği vurgulanarak “Bu bağlamda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi” ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-1060759912.html
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rusya, azerbaycan, ilham aliyev, vladimir putin, ermenistan, ekonomik ilişkiler, ulaşım, anlaşma
rusya, azerbaycan, ilham aliyev, vladimir putin, ermenistan, ekonomik ilişkiler, ulaşım, anlaşma
Putin, Aliyev ile telefonda görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in telefonda yaptıkları görüşmede, Güney Kafkasya'daki durumu ele aldıkları ve Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çektikleri belirtildi. Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Güney Kafkasya'daki mevcut durum ayrıntılı olarak ele alındı” denildi.
'Üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi'
Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan sınırında istikrar ve güvenliğin sağlanması ve bölgede ekonomik ve ulaşım ilişkilerinin tesisine yönelik koordineli çabaların önemine dikkat çekildiği vurgulanarak “Bu bağlamda Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin üçlü anlaşmaların uygulanmasına yönelik tutum teyit edildi” ifadelerine yer verildi.