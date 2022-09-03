https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-1060759912.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl ihracı, Zaporijya Nükleer... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T13:07+0300
2022-09-03T13:07+0300
2022-09-03T13:38+0300
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
politika
mihail gorbaçov
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Kremlin'den yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SSCB'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı nedeniyle başsağlığı dilediği ve Gorbaçov'un Rusya ile dünya yakın tarihindeki önemli rolüne dikkat çektiği ifade edildi.Erdoğan ile Putin'in konuşmasında, 5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularının ele alındığı, enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik bağları genişletme amacının vurgulandığı açıklamada ifade edildi. İki lider, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.Görüşmede Ukrayna'daki durum, Zaporijya'daki Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki Rusya'nın yapıcı rolü ve tahıl anlaşmasının uygulanma süreci değerlendirildiği ayrıca belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.Liderler, tüm bu konuları, gündemdeki diğer hususlarla birlikte, 15-16 Eylül'de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle bir araya gelecekleri Semerkant'taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldı.
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, mihail gorbaçov
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, mihail gorbaçov
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
13:07 03.09.2022 (güncellendi: 13:38 03.09.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl ihracı, Zaporijya Nükleer Santraline dair gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.
Kremlin'den yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SSCB'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı nedeniyle başsağlığı dilediği ve Gorbaçov'un Rusya ile dünya yakın tarihindeki önemli rolüne dikkat çektiği ifade edildi.
Erdoğan ile Putin'in konuşmasında, 5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularının ele alındığı, enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik bağları genişletme amacının vurgulandığı açıklamada ifade edildi. İki lider, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.
Görüşmede Ukrayna'daki durum, Zaporijya'daki Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki Rusya'nın yapıcı rolü ve tahıl anlaşmasının uygulanma süreci değerlendirildiği ayrıca belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.
Liderler, tüm bu konuları, gündemdeki diğer hususlarla birlikte, 15-16 Eylül'de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle bir araya gelecekleri Semerkant'taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldı.