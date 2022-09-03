https://sputniknews.com.tr/20220903/cumhurbaskani-erdogan-putin-ile-gorustu-1060759912.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, tahıl ihracı, Zaporijya Nükleer... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T13:07+0300

2022-09-03T13:07+0300

2022-09-03T13:38+0300

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

politika

mihail gorbaçov

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Kremlin'den yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SSCB'nin son Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı nedeniyle başsağlığı dilediği ve Gorbaçov'un Rusya ile dünya yakın tarihindeki önemli rolüne dikkat çektiği ifade edildi.Erdoğan ile Putin'in konuşmasında, 5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularının ele alındığı, enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik bağları genişletme amacının vurgulandığı açıklamada ifade edildi. İki lider, Akkuyu Nükleer Santrali'nin planlandığı şekilde ilerlemesi noktasında kararlılıklarını yineledi.Görüşmede Ukrayna'daki durum, Zaporijya'daki Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki Rusya'nın yapıcı rolü ve tahıl anlaşmasının uygulanma süreci değerlendirildiği ayrıca belirtildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali konusunda, Türkiye olarak kolaylaştırıcı rol oynayabileceklerini ifade etti.Liderler, tüm bu konuları, gündemdeki diğer hususlarla birlikte, 15-16 Eylül'de Şanhay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle bir araya gelecekleri Semerkant'taki görüşmede ayrıntılarıyla ele alma konusunda mutabık kaldı.

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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, mihail gorbaçov