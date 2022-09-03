Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220903/nasa-aya-gonderilecek-kapsulun-yakit-tankindaki-sizintiyi-onlemeye-calisiyor-1060765850.html
NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor
NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi (Artemis) kapsamında bugün planlanan test uçuşuna hazırlanırken, taşıyıcı roketin motor tankında tespit... 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T18:15+0300
2022-09-03T18:17+0300
dünya
nasa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060529849_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_41e3609c1093c7af70d4365e82020a35.jpg
Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıkları devam ederken, NASA teknik ekibi yaklaşık 2 saat önce motor boşluğunda bir sızıntı tespit edildiği için yakıt tankına hidrojen pompalamayı durdurduklarını duyurdu.NASA'nın daha sonra yapılan güncellemede, sızıntı oluşan bölgenin ısıtılarak sorunun giderildiği, kurum direktörü Charlie Blackwell-Thompson'un onayıyla, tanka sıvı hidrojen akışının yeniden başlatıldığı duyuruldu.Yeni bir sorun yaşanmaması durumunda SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıklarının yerel saatle 12.15'te tamamlanması bekleniyor.29 Ağustos'ta planlanan fırlatma, roket motorundaki sızıntının engellenememesi nedeniyle ertelenmişti.NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan "Artemis I" uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay'ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya'ya dönmesi planlanıyor.4,1 milyar dolara mal olacak test uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220829/nasa-yeni-ay-misyonu-artemisin-firlatma-islemini-durdurdu-1060526729.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1d/1060529849_127:0:775:486_1920x0_80_0_0_91038125b0437563202ea35cb02fbd81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nasa
nasa

NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor

18:15 03.09.2022 (güncellendi: 18:17 03.09.2022)
© AANASA'nın Artemis I misyonu kapsamındaki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) denilen mega roketi
NASA'nın Artemis I misyonu kapsamındaki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) denilen mega roketi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi (Artemis) kapsamında bugün planlanan test uçuşuna hazırlanırken, taşıyıcı roketin motor tankında tespit edilen sızıntıyı engellemeye çalışıyor.
Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıkları devam ederken, NASA teknik ekibi yaklaşık 2 saat önce motor boşluğunda bir sızıntı tespit edildiği için yakıt tankına hidrojen pompalamayı durdurduklarını duyurdu.
NASA'nın daha sonra yapılan güncellemede, sızıntı oluşan bölgenin ısıtılarak sorunun giderildiği, kurum direktörü Charlie Blackwell-Thompson'un onayıyla, tanka sıvı hidrojen akışının yeniden başlatıldığı duyuruldu.
Yeni bir sorun yaşanmaması durumunda SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıklarının yerel saatle 12.15'te tamamlanması bekleniyor.
29 Ağustos'ta planlanan fırlatma, roket motorundaki sızıntının engellenememesi nedeniyle ertelenmişti.
NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan "Artemis I" uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay'ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
4,1 milyar dolara mal olacak test uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.
NASA'nın Artemis I misyonu kapsamındaki Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) denilen mega roketi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
YAŞAM
NASA, yeni insanlı Ay misyonu Artemis kapsamında ilk roket fırlatma işlemini erteledi
29 Ağustos, 15:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала