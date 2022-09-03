https://sputniknews.com.tr/20220903/nasa-aya-gonderilecek-kapsulun-yakit-tankindaki-sizintiyi-onlemeye-calisiyor-1060765850.html

NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor

NASA, Ay'a gönderilecek kapsülün yakıt tankındaki sızıntıyı önlemeye çalışıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Ay'a dönüş projesi (Artemis) kapsamında bugün planlanan test uçuşuna hazırlanırken, taşıyıcı roketin motor tankında tespit... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T18:15+0300

2022-09-03T18:15+0300

2022-09-03T18:17+0300

dünya

nasa

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Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna bugün başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıkları devam ederken, NASA teknik ekibi yaklaşık 2 saat önce motor boşluğunda bir sızıntı tespit edildiği için yakıt tankına hidrojen pompalamayı durdurduklarını duyurdu.NASA'nın daha sonra yapılan güncellemede, sızıntı oluşan bölgenin ısıtılarak sorunun giderildiği, kurum direktörü Charlie Blackwell-Thompson'un onayıyla, tanka sıvı hidrojen akışının yeniden başlatıldığı duyuruldu.Yeni bir sorun yaşanmaması durumunda SLS-Orion uzay aracının uçuş hazırlıklarının yerel saatle 12.15'te tamamlanması bekleniyor.29 Ağustos'ta planlanan fırlatma, roket motorundaki sızıntının engellenememesi nedeniyle ertelenmişti.NASA'nın Derin Uzay Keşif Sistemlerinin ilk entegre uçuş testini gerçekleştirecek olan "Artemis I" uçuşunda, yolcu barındırmayan kapsülün Ay'ın etrafında geçireceği 6 haftanın ardından Dünya'ya dönmesi planlanıyor.4,1 milyar dolara mal olacak test uçuşunun başarılı olması durumunda, NASA astronotları 2024'te Ay'ın etrafında uçabilir hale gelecek ve 2025'te Ay'a iniş yapabilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220829/nasa-yeni-ay-misyonu-artemisin-firlatma-islemini-durdurdu-1060526729.html

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