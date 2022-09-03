https://sputniknews.com.tr/20220903/nasa-artemis-1-roketini-firlatmaya-hazirlaniyor-1060762900.html

NASA, Artemis 1 roketini fırlatmaya hazırlanıyor

NASA, Artemis 1 roketini fırlatmaya hazırlanıyor

Normal şartlar altında 29 Ağusta'ta yapılması planlanan Artemis 1 roketinin fırlatışı için 3 Eylül tarihlendirildi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T15:46+0300

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ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna 29 Ağustos'ta başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuşunun, roket motorundaki sızmanın engellenememesi nedeniyle iptal edildiği ve ertelendiği açıklanmıştı. Yeni uçuşun denemesinin 2 Eylül'de yapılacağının bildirilmesinden kısa süre sonra yapılan açıklamada ise uzay aracının fırlatılmasının 3 Eylül'e ertelendiği bildirildi.Daha önce planlanan uçuşa yarım saat kala , "3 numaralı motorla ilgili bir sorun üzerinde çalışıldığı için kalkış şu anda planlanmamış bir beklemede" açıklamasında bulunan NASA, fırlatmaya dakikalar kala, canlı yayın yaptığı internet sitesinden, "Mühendisler, tüm çabalara rağmen motordaki sızmayı durduramadı. Misyon 2 Eylül'e ertelendi" anonsunu geçmiş, daha sonra ise uzay aracının fırlatılmasının 3 Eylül'e ertelendiği açıklanmıştı.NASA'nın yıllar sonraki ilk Ay uçuşunun yine bir aksaklık ve erteleme olmazsa bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220823/nasa-kara-delik-sesini-paylasti-1060287450.html

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