https://sputniknews.com.tr/20220823/nasa-kara-delik-sesini-paylasti-1060287450.html

NASA kara delik sesini paylaştı

NASA kara delik sesini paylaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), mayıs ayında kaydettiği kara delik sesini geliştirerek insan kulağıyla duyulabilecek şekilde yayınladı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

kara delik

nasa

ses

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Uzay boşluğunda ses dalgalarının içinden geçebileceği bir ortam yok ancak bu sessizlik, kozmik nesnelerin ses çıkarmadığı anlamına gelmiyor. NASA da normal koşullarda titreşecek bir ortam bulamadığı için insan kulağıyla duyulamayan bir kara delik sesini dinlenebilir haliyle paylaştı. Pazar günü yaptığı paylaşımda NASA mayıs ayında kaydedilen bir kara delik sesini yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:Ses kaydında çıkardığı titreşimlere yer verilen gökada kümesi, Dünya'dan 200 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alan, sıcak gazla dolu ve 11 milyon ışık yılı genişliğindeki Perseus gökada kümesi. Veriler ise NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi'nden mayıs ayındaki Kara Delik Haftası'nda elde edildi.NASA, ses kaydının yakalandığına dair yaptığı ilk açıklamada, "Gökbilimciler, kara deliğin yaydığı basınç dalgalarının, kümenin sıcak gazında bir notaya çevrilebilecek dalgalanmalara neden olduğunu keşfettiler. Bu aslında insanların orta C'nin 57 oktav altında duyamayacağı bir nota" demişti.

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kara delik, nasa, ses