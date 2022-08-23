NASA kara delik sesini paylaştı
15:29 23.08.2022 (güncellendi: 15:40 23.08.2022)
© Fotoğraf : NASA/JPL-CaltechKara delik çiftinin karmaşık dansının zamanlamasının hassas tahmini yapıldı
© Fotoğraf : NASA/JPL-Caltech
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), mayıs ayında kaydettiği kara delik sesini geliştirerek insan kulağıyla duyulabilecek şekilde yayınladı.
Uzay boşluğunda ses dalgalarının içinden geçebileceği bir ortam yok ancak bu sessizlik, kozmik nesnelerin ses çıkarmadığı anlamına gelmiyor. NASA da normal koşullarda titreşecek bir ortam bulamadığı için insan kulağıyla duyulamayan bir kara delik sesini dinlenebilir haliyle paylaştı.
Pazar günü yaptığı paylaşımda NASA mayıs ayında kaydedilen bir kara delik sesini yayınlayarak şu ifadelere yer verdi:
"Uzayda ses olmadığını zannetmemizin nedeni, çoğu uzayın bir boşluk olması ve ses dalgalarının yayılmasına imkan tanımamasıdır. Bir galaksi kümesinde o kadar çok gaz vardı ki, biz gerçek bir sesi yakalayabildik. Bu kayıtta ses, bir kara deliği duyabilmemiz için amplifiye edilip başka seslerle birlikte yeniden düzenlendi."
The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we've picked up actual sound. Here it's amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022
Ses kaydında çıkardığı titreşimlere yer verilen gökada kümesi, Dünya'dan 200 milyon ışıkyılı uzaklıkta yer alan, sıcak gazla dolu ve 11 milyon ışık yılı genişliğindeki Perseus gökada kümesi. Veriler ise NASA'nın Chandra X-ray Gözlemevi'nden mayıs ayındaki Kara Delik Haftası'nda elde edildi.
NASA, ses kaydının yakalandığına dair yaptığı ilk açıklamada, "Gökbilimciler, kara deliğin yaydığı basınç dalgalarının, kümenin sıcak gazında bir notaya çevrilebilecek dalgalanmalara neden olduğunu keşfettiler. Bu aslında insanların orta C'nin 57 oktav altında duyamayacağı bir nota" demişti.