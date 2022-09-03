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Kütahya’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı
Kütahya’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı
Kütahya’nın Altıntaş-Dumlupınar karayolunda yolcu otobüsünün meyve yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T13:03+0300
2022-09-03T13:03+0300
türkiye
kaza
gaziantep
kütahya
uşak
112 acil servis
jandarma
afad
yolcu otobüsü
kamyon
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Altıntaş-Dumlupınar karayolu Küçükaslıhanlar köyü girişinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine Kütahya ve Uşak’tan 112 Sağlık Ekipleri, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Gaziantep’te yaşanan kazanın bir benzerinin daha yaşanmaması ve ek önlem alınması için Kütahya Valisi Ali Çelik’in talimatıyla bölgeye ekip sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220823/balikesirde-tatil-yolunda-kaza-geciren-cift-oldu-iki-cocuklari-yaralandi-1060302485.html
türkiye
gaziantep
kütahya
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kaza, gaziantep, kütahya, uşak, 112 acil servis, jandarma, afad, yolcu otobüsü, kamyon, ali çevik
kaza, gaziantep, kütahya, uşak, 112 acil servis, jandarma, afad, yolcu otobüsü, kamyon, ali çevik

Kütahya’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı

13:03 03.09.2022
© İHA / MUSTAFA AKÇAYKütahya’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı
Kütahya’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© İHA / MUSTAFA AKÇAY
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Kütahya’nın Altıntaş-Dumlupınar karayolunda yolcu otobüsünün meyve yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Altıntaş-Dumlupınar karayolu Küçükaslıhanlar köyü girişinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine Kütahya ve Uşak’tan 112 Sağlık Ekipleri, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gaziantep’te yaşanan kazanın bir benzerinin daha yaşanmaması ve ek önlem alınması için Kütahya Valisi Ali Çelik’in talimatıyla bölgeye ekip sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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