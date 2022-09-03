https://sputniknews.com.tr/20220903/kutahyada-yolcu-otobusu-kamyona-carpti-8-yarali-1060759803.html

Kütahya’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı

Kütahya’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 8 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş-Dumlupınar karayolunda yolcu otobüsünün meyve yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T13:03+0300

2022-09-03T13:03+0300

2022-09-03T13:03+0300

türkiye

kaza

gaziantep

kütahya

uşak

112 acil servis

jandarma

afad

yolcu otobüsü

kamyon

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Altıntaş-Dumlupınar karayolu Küçükaslıhanlar köyü girişinde meydana gelen kazada yolcu otobüsü, meyve yüklü kamyona arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine Kütahya ve Uşak’tan 112 Sağlık Ekipleri, AFAD ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi kaza mahalline gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.Gaziantep’te yaşanan kazanın bir benzerinin daha yaşanmaması ve ek önlem alınması için Kütahya Valisi Ali Çelik’in talimatıyla bölgeye ekip sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220823/balikesirde-tatil-yolunda-kaza-geciren-cift-oldu-iki-cocuklari-yaralandi-1060302485.html

türkiye

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kütahya

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kaza, gaziantep, kütahya, uşak, 112 acil servis, jandarma, afad, yolcu otobüsü, kamyon, ali çevik