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https://sputniknews.com.tr/20220823/balikesirde-tatil-yolunda-kaza-geciren-cift-oldu-iki-cocuklari-yaralandi-1060302485.html
Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı
Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı
Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T21:51+0300
2022-08-23T21:57+0300
türkiye
balıkesir
kaza
izmir
istanbul
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İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise yaralandı.30 yaşındaki Mustafa Çekiçyönetimindeki otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.Kazada, sürücü ile 39 yaşındaki eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları 8 yaşndaki Mina ile 3 yaşındaki Hasan Efe Çekiçyaralandı.İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen çocuklar, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı öğrenildi.
türkiye
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balıkesir, kaza, izmir, istanbul
balıkesir, kaza, izmir, istanbul

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

21:51 23.08.2022 (güncellendi: 21:57 23.08.2022)
© AABalıkesir - kaza
Balıkesir - kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2022
© AA
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Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.
İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise yaralandı.
30 yaşındaki Mustafa Çekiçyönetimindeki otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile 39 yaşındaki eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları 8 yaşndaki Mina ile 3 yaşındaki Hasan Efe Çekiçyaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen çocuklar, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı öğrenildi.
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