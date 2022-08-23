https://sputniknews.com.tr/20220823/balikesirde-tatil-yolunda-kaza-geciren-cift-oldu-iki-cocuklari-yaralandi-1060302485.html

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı

Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-23T21:51+0300

2022-08-23T21:51+0300

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İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise yaralandı.30 yaşındaki Mustafa Çekiçyönetimindeki otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.Kazada, sürücü ile 39 yaşındaki eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları 8 yaşndaki Mina ile 3 yaşındaki Hasan Efe Çekiçyaralandı.İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen çocuklar, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı öğrenildi.

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