https://sputniknews.com.tr/20220823/balikesirde-tatil-yolunda-kaza-geciren-cift-oldu-iki-cocuklari-yaralandi-1060302485.html
Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı
Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı
Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı. 23.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-23T21:51+0300
2022-08-23T21:51+0300
2022-08-23T21:57+0300
türkiye
balıkesir
kaza
izmir
istanbul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060302341_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_44d8471214e8f246ec1a34d3fea4118d.jpg
İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise yaralandı.30 yaşındaki Mustafa Çekiçyönetimindeki otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.Kazada, sürücü ile 39 yaşındaki eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları 8 yaşndaki Mina ile 3 yaşındaki Hasan Efe Çekiçyaralandı.İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen çocuklar, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı öğrenildi.
türkiye
balıkesir
izmir
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/17/1060302341_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_3b959603838b99f1e9519b2d674aaf12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
balıkesir, kaza, izmir, istanbul
balıkesir, kaza, izmir, istanbul
Balıkesir'de tatil yolunda kaza geçiren çift öldü, iki çocukları yaralandı
21:51 23.08.2022 (güncellendi: 21:57 23.08.2022) Abone ol
Balıkesir'de tatile giden ailenin içinde bulunduğu otomobilin refüje çarpması sonucu karı koca hayatını kaybetti, iki çocukları yaralandı.
İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada karı koca hayatını kaybetti, 2 çocuğu ise yaralandı.
30 yaşındaki Mustafa Çekiçyönetimindeki otomobil, İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümü Ortaca Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile 39 yaşındaki eşi Özlem Çekiç olay yerinde yaşamını yitirdi, çocukları 8 yaşndaki Mina ile 3 yaşındaki Hasan Efe Çekiçyaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Mustafa ve Özlem Çekiç'in cenazeleri Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
Hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen çocuklar, sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı.
Çekiç ailesinin Bodrum'a tatile gitmek için Eskişehir'den yola çıktığı öğrenildi.