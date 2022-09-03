Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın ‘helalleşme’ sözlerine yanıt: 'Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin'

"Farklı kimliklerden, farklı görüşlerden olmalarına rağmen bu çevrelerin ortak paydası Türkiye karşıtlığı ve Türk milleti düşmanlığıdır. Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda da güçlü, bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor, 'Helalleşme.' Bu bir oyun. Bu oyunun yerini 'hesaplaşma' söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var. İmam hatip okullarımızla ilim ve irfan yuvalarımızla alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmasının gerisinde bu nobranlık var. Hatta kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vurmaktan bahsedecek kadar gözlerini karartmasının gerisinde bu faşist kafayı hortlatma çabası vardır. Alevi Bektaşi kardeşlerimizi hedef alan edepsizlikler de ülkemize sığınan muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunların birer parçasıdır. Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça giderek daha fazla tehdit ve hakaret diline sarılıyorlar."