Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın ‘helalleşme’ sözlerine yanıt: 'Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin'
21:20 03.09.2022 (güncellendi: 21:25 03.09.2022)
© AACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
© AA
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ne diyor, 'Helalleşme.' Bu bir oyun. Bu oyunun yerini 'hesaplaşma' söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün AK Parti Samsun Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda kendisine yönelik yaptığı konuşmaya yanıt verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Helalleşme'yle ilgili yaptığı açıklamayı alıntılayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu!
Gençlerin teknoloji fuarında helalleşmeye savaş açıyor. Derdini hepimiz biliyoruz. Gençler, sakın ama sakın kavga etmeyin. Sakın bu hamasi söylemleri dinlemeyin. Tek derdi bu harami düzeneğin ömrünü biraz daha uzatabilmektir. Çapı bu! https://t.co/cIPtoy4eTv— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 3, 2022
Erdoğan ne demişti?
Erdoğan, konuşmasında, Türkiye'nin dünya savunma sanayi piyasasında söz sahibi konuma gelmesinin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini bildiklerini belirterek, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Farklı kimliklerden, farklı görüşlerden olmalarına rağmen bu çevrelerin ortak paydası Türkiye karşıtlığı ve Türk milleti düşmanlığıdır. Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda da güçlü, bağımsız bir ülke haline gelmesine tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten de çekinmiyorlar. Ne diyor, 'Helalleşme.' Bu bir oyun. Bu oyunun yerini 'hesaplaşma' söylemlerinin almasının gerisinde işte bu hazımsızlık var. İmam hatip okullarımızla ilim ve irfan yuvalarımızla alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmasının gerisinde bu nobranlık var. Hatta kimi şahsiyet fukaralarının partimizin kapısına kilit vurmaktan bahsedecek kadar gözlerini karartmasının gerisinde bu faşist kafayı hortlatma çabası vardır. Alevi Bektaşi kardeşlerimizi hedef alan edepsizlikler de ülkemize sığınan muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunların birer parçasıdır. Dikkat ederseniz CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça giderek daha fazla tehdit ve hakaret diline sarılıyorlar."