Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te de Cumhur ittifakı olarak sandıkları patlatacağız

""Samsun’un tüm ilçelerine mahallelerine muhabbetlerimi gönderiyorum. Şehre gelişimizden itibaren bizleri samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür ediyorum. Samsun’a en son 2 yıl önce il kongremiz için gelmiştik. Burada teşkilatımızın gayretli neferleriyle yeniden bir arada olmanın mutluluğu içindeyim. Sevdaları salonlara sığmayan siz dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Samsun’da kuruluşundan bugüne kadar partimizde görev yapmış, davamıza omuz vermiş herkese teşekkür ediyorum. ""Samsun’un tüm ilçelerine mahallelerine muhabbetlerimi gönderiyorum. Şehre gelişimizden itibaren bizleri samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür ediyorum. Samsun’a en son 2 yıl önce il kongremiz için gelmiştik. Burada teşkilatımızın gayretli neferleriyle yeniden bir arada olmanın mutluluğu içindeyim. Sevdaları salonlara sığmayan siz dava arkadaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Samsun’da kuruluşundan bugüne kadar partimizde görev yapmış, davamıza omuz vermiş herkese teşekkür ediyorum.

İlk günkü sevdayla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekteki tüm sıkıntılara rağmen Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Samsun’da buraya gelmeden önce çok değerli bir programa iştirak ettik. Türkiye’nin girişimcilik ruhu TEKNOFEST bu sene Samsun’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin savunma sanayiinde nerelere geldiğine tanık olma fırsatı bulduk. Demek ki önlerine takozlar konmazsa bu millet nelere muktedir onları gösterdik. TEKNOFESTİ görüp de ülkemiz adına gururlanmamak elde değil. İktidara geldiğimizde yerli ve milli yüzde 20’ydi şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Bu durarak olmuyor Bay Kemal! TEKNOFEST bize şunu bir kere daha hatırlatmıştır: Bu millet yine kısıtlı imkanlarla bir destan yazıyor. İlk günkü sevdayla ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekteki tüm sıkıntılara rağmen Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Samsun’da buraya gelmeden önce çok değerli bir programa iştirak ettik. Türkiye’nin girişimcilik ruhu TEKNOFEST bu sene Samsun’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin savunma sanayiinde nerelere geldiğine tanık olma fırsatı bulduk. Demek ki önlerine takozlar konmazsa bu millet nelere muktedir onları gösterdik. TEKNOFESTİ görüp de ülkemiz adına gururlanmamak elde değil. İktidara geldiğimizde yerli ve milli yüzde 20’ydi şimdi yüzde 80. Nereden nereye. Bu durarak olmuyor Bay Kemal! TEKNOFEST bize şunu bir kere daha hatırlatmıştır: Bu millet yine kısıtlı imkanlarla bir destan yazıyor.

Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimiz ülkemizi her anlamda şampiyonlar ligine taşıyor. Yıllarca insanımızı birbirine kırdıranlara, provokatörlere, sabah akşam karamsarlık aşılayanlara rağmen ülkemiz bir istikrar ve güven abidesi olarak göz dolduruyor. Türkiye için hayal kuran tüm gençlerimiz ülkemizi her anlamda şampiyonlar ligine taşıyor. Yıllarca insanımızı birbirine kırdıranlara, provokatörlere, sabah akşam karamsarlık aşılayanlara rağmen ülkemiz bir istikrar ve güven abidesi olarak göz dolduruyor.

Şu anda BAYKAR ürünlerini yetiştiremiyor. Milli ve yerli hareketlerimizin Türkiye’yi sadece Pazar olarak görenleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hepsinin en güzelini yapar hale geldik. Küresel silah tüccarlarını da rahatsız ettiğimizi de biliyoruz." Şu anda BAYKAR ürünlerini yetiştiremiyor. Milli ve yerli hareketlerimizin Türkiye’yi sadece Pazar olarak görenleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Şimdi hepsinin en güzelini yapar hale geldik. Küresel silah tüccarlarını da rahatsız ettiğimizi de biliyoruz."

Ne diyor, ‘Helalleşme’ bu bir oyun. Alevi, Bektaşi kardeşlerimizi hedef alanlar da ülkemizdeki muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunun bir parçasıdır. Ne diyor, ‘Helalleşme’ bu bir oyun. Alevi, Bektaşi kardeşlerimizi hedef alanlar da ülkemizdeki muhacirlere yönelik nefret söylemleri de bu oyunun bir parçasıdır.