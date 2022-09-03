https://sputniknews.com.tr/20220903/istanbulda-operasyon-120-duzensiz-gocmen-yakalandi-1060758276.html

İstanbul’da operasyon: 120 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da operasyon: 120 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’da 3 farklı ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T12:09+0300

2022-09-03T12:09+0300

2022-09-03T12:10+0300

türkiye

kaçak göçmenler

operasyon

istanbul

türkiye

yakalanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/19/1060374690_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_60fcd7ba9d81d7b3a04a21ed5d121b1a.jpg

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve kente gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece’de, 'şok evi' olarak kullanıldığı tespit edilen 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan adreslerde tutulan 42’si Fas, 70’i Suriye, 4’ü Afganistan, 3’ü Cezayir ve 1’i Pakistan olmak üzere toplam 120 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonrasında mühürlenen adresler ile ilgili kimlik tespiti yapılan 6 ikamet sahibine evlerde bulunan yabancı şahıs başına 2 bin 574 TL olmak üzere toplamda 308 bin 880 TL cezai işlem uygulandı ve haklarında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220903/icisleri-bakanligi-ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-521-bin-39-1060758187.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kaçak göçmenler, operasyon, istanbul, türkiye, yakalanma