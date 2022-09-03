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İstanbul’da operasyon: 120 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul’da operasyon: 120 düzensiz göçmen yakalandı
İstanbul’da 3 farklı ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kaçak göçmenler
operasyon
istanbul
türkiye
yakalanma
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve kente gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece’de, 'şok evi' olarak kullanıldığı tespit edilen 12 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan adreslerde tutulan 42’si Fas, 70’i Suriye, 4’ü Afganistan, 3’ü Cezayir ve 1’i Pakistan olmak üzere toplam 120 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonrasında mühürlenen adresler ile ilgili kimlik tespiti yapılan 6 ikamet sahibine evlerde bulunan yabancı şahıs başına 2 bin 574 TL olmak üzere toplamda 308 bin 880 TL cezai işlem uygulandı ve haklarında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220903/icisleri-bakanligi-ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-521-bin-39-1060758187.html
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kaçak göçmenler, operasyon, istanbul, türkiye, yakalanma
kaçak göçmenler, operasyon, istanbul, türkiye, yakalanma

İstanbul’da operasyon: 120 düzensiz göçmen yakalandı

12:09 03.09.2022 (güncellendi: 12:10 03.09.2022)
© AAGözaltı- Polis- Operasyon
Gözaltı- Polis- Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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İstanbul’da 3 farklı ilçede belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 120 düzensiz göçmen yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollardan giren ve kente gelen göçmenlerin yakalanmasına yönelik yeni bir çalışma yaptı. Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece’de, 'şok evi' olarak kullanıldığı tespit edilen 12 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon yapılan adreslerde tutulan 42’si Fas, 70’i Suriye, 4’ü Afganistan, 3’ü Cezayir ve 1’i Pakistan olmak üzere toplam 120 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlar sonrasında mühürlenen adresler ile ilgili kimlik tespiti yapılan 6 ikamet sahibine evlerde bulunan yabancı şahıs başına 2 bin 574 TL olmak üzere toplamda 308 bin 880 TL cezai işlem uygulandı ve haklarında 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı.
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