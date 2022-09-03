https://sputniknews.com.tr/20220903/icisleri-bakanligi-ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-521-bin-39-1060758187.html

İçişleri Bakanlığı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39

İçişleri Bakanlığı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 521 bin 39'a ulaştığını söyledi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T12:05+0300

2022-09-03T12:05+0300

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türkiye

suriye

içişleri bakanlığı

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Haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından eski Özel Kuvvetler mensubu Albay Levent Göktaş ve Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in CEO'su Fatih Özer'in iade süreçlerine ilişkin olarak, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

türkiye

suriye

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suriye, içişleri bakanlığı