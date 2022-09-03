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https://sputniknews.com.tr/20220903/icisleri-bakanligi-ulkesine-donen-suriyeli-sayisi-521-bin-39-1060758187.html
İçişleri Bakanlığı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39
İçişleri Bakanlığı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 521 bin 39'a ulaştığını söyledi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T12:05+0300
2022-09-03T12:05+0300
türkiye
suriye
içişleri bakanlığı
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Haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından eski Özel Kuvvetler mensubu Albay Levent Göktaş ve Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in CEO'su Fatih Özer'in iade süreçlerine ilişkin olarak, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" açıklamasını yaptı.
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suriye, içişleri bakanlığı
suriye, içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanlığı: Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 521 bin 39

12:05 03.09.2022
© AASuriyeli sığınmacı
Suriyeli sığınmacı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2022
© AA
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı, ülkesine dönen Suriyeli sayısının 521 bin 39'a ulaştığını söyledi.
Haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Çataklı, Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastının zanlılarından eski Özel Kuvvetler mensubu Albay Levent Göktaş ve Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in CEO'su Fatih Özer'in iade süreçlerine ilişkin olarak, "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil" açıklamasını yaptı.
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