https://sputniknews.com.tr/20220903/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-tarihte-hic-olmadigi-kadar-guclu-kredibiliteye-birlikte-ulasacagiz-1060760539.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü kredibiliteye birlikte ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü kredibiliteye birlikte ulaşacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz... 03.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-03T13:49+0300

2022-09-03T13:49+0300

2022-09-03T13:49+0300

ekonomi

ekonomi

türkiye

nureddin nebati

döviz

döviz kuru

türkiye ekonomi modeli

türkiye ekonomisi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Türkiye’nin Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik ettiği ve bu yolda kararlılıkla ilerlediği mesajını veren Bakan Nebati, bu model ile döviz kurlarında zaman zaman yaşanan hareketliliğin etki alanının zayıfladığını hatırlattı.Türkiye’nin 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başardığına dikkati çeken Nebati, “Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha fazla üreten ve daha fazla ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor” notunu düştü.'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'Bakan Nebati, şunları aktardı:

https://sputniknews.com.tr/20220903/bakan-mus-bu-artislar-butcenin-imkanlarinin-daha-fazla-elvermedigi-icin-yansitilmak-durumunda-1060757961.html

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