https://sputniknews.com.tr/20220903/bakan-mus-bu-artislar-butcenin-imkanlarinin-daha-fazla-elvermedigi-icin-yansitilmak-durumunda-1060757961.html
Bakan Muş: Bu artışlar, bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda
Bakan Muş: Bu artışlar, bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda
Bakan Muş, doğalgaz zammının bütçe imkanlarının daha fazla sübvansiyona elvermediği için yapıldığını söyledi. 03.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-03T11:50+0300
2022-09-03T11:50+0300
2022-09-03T11:50+0300
türkiye
mehmet muş
doğalgaz
zam
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yapılan doğalgaz zammına ilişkin açıklama yaptı.Doğalgazda halen sübvansiyon olduğunu söyleyen Muş, "Bu artışlar, artık bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.Muş, bütçeden bütün imkanların kullanıldığını ve sübvansiyonun maksimum seviyeden yapıldığını belirterek şöyle devam etti:"Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe."Türkiye'nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu belirten Muş, "Pandemi sürecindeki veriler çok sağlıklı olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.31 Ağustos'ta konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4, sanayide yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 oranında artışa gidildiği duyurulmuştu. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide yüzde 50, ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 30 zam yapılmıştı.
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mehmet muş, doğalgaz, zam
mehmet muş, doğalgaz, zam
Bakan Muş: Bu artışlar, bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda
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Bakan Muş, doğalgaz zammının bütçe imkanlarının daha fazla sübvansiyona elvermediği için yapıldığını söyledi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yapılan doğalgaz zammına ilişkin açıklama yaptı.
Doğalgazda halen sübvansiyon olduğunu söyleyen Muş, "Bu artışlar, artık bütçenin imkanlarının daha fazla elvermediği için yansıtılmak durumunda kaldı" dedi.
Muş, bütçeden bütün imkanların kullanıldığını ve sübvansiyonun maksimum seviyeden yapıldığını belirterek şöyle devam etti:
"Bunun dışındaki yansıtılmak zorunda kalıyor. Bir de bu bütçe nereden oluşuyor onu da söyleyeyim. Bizim bir enerji kaynağımız yok, onu bütçeye kaynak oluşturmuyoruz. Dolayısıyla toplanan vergilerden oluşuyor bu bütçe."
Türkiye'nin ortalama enerji ithalatının 35-40 milyar dolar olduğunu belirten Muş, "Pandemi sürecindeki veriler çok sağlıklı olmaz. Geçen sene 51 milyar dolar, bu sene 100 milyar doların üzerine çıkıyor. Dolayısıyla bizim geleneksel ortalama fiyatımızın 3 katı enerji faturasıyla karşı karşıyayız. Bunun herkes tarafından bilinmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.
31 Ağustos'ta konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 20,4, sanayide yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 oranında artışa gidildiği duyurulmuştu. Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20, sanayide yüzde 50, ticarethane abonelerinin tarifesine yüzde 30 zam yapılmıştı.